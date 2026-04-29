Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από το μπαλκόνι όσο ήταν μόνος στο σπίτι
Το παιδί φιλοξενείται προσωρινά σε φιλικό περιβάλλον της οικογένειας μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία της 25χρονης
Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 25χρονης μητέρας του πέντε ετών αγοριού που, το πρωί της Τρίτης, πετούσε παιχνίδια και άλλα αντικείμενα από μπαλκόνι έκτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη.
Η γυναίκα, η οποία συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό, διώκεται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, αστυνομικοί της ομάδας Ζ περνούσαν από το σημείο είδαν το ανήλικο αγόρι μικρής ηλικίας στο μπαλκόνι να κρατιέται από τα κάγκελα και να πετάει διάφορα αντικείμενα στο οδόστρωμα επι της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου.
Αμέσως κινητοποιήθηκαν και χτύπησαν τα κουδούνι της πολυκατοικίας, κατάφεραν να μπουν σε αυτή όμως δεν υπήρχε ανταπόκριση όταν χτυπούσαν την πόρτα του διαμερίσματος.
Δεδομένου ότι υπήρχε αμέσως κίνδυνος πτώσης του παιδιού αλλά και τραυματισμός κάποιου πολίτη από τα αντικείμενα που πετούσε ο πεντάχρονος, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας και πήδηξαν στο μπαλκόνι. Αφού εξασφάλισαν την σωματική ακεραιότητα του ανηλίκου τον μετέφεραν στο εσωτερικού του σπιτιού.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε γονέας και ψάχνοντας τα έγραφα βρήκαν το ονοματεπώνυμο της μητέρας και επικοινώνησαν μαζί της τηλεφωνικά.
Η 25χρονη έφτασε γρήγορα στο σπίτι και αμέσως μετά οδηγήθηκαν στο Τμήμα όπου συνελήφθη. Κατά πληροφορίες φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι πήγαινε σε γιατρό και άφησε τον πεντάχρονο στο σπίτι καθώς σε λίγη ώρα θα πήγαινε η νταντά.
Σημειώνεται ότι από χθες, με εντολή εισαγγελέα και τη συναίνεση της μητέρας, το παιδί φιλοξενείται προσωρινά σε φιλικό περιβάλλον της οικογένειας μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία της 25χρονης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα