Παιδί 5 ετών μόνο του σε μπαλκόνι 6ου ορόφου πολυκατοικίας, πετούσε αντικείμενα σε κεντρικό δρόμο στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι Αρχές έχουν εντοπίσει τη μητέρα του

Στράτος Λούβαρης
Μια υπόθεση που έκοψε την ανάσα στους περαστικούς και τις αρχές εκτυλίχθηκε το πρωί στην οδό Βασιλέως Γεωργίου, στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης. Ένα παιδί μόλις 5 ετών βρέθηκε μόνο του στο μπαλκόνι διαμερίσματος στον έκτο όροφο, προκαλώντας κινητοποίηση.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 11:30 το πρωί της Τρίτης, όταν περαστικοί παρατήρησαν αντικείμενα να πέφτουν με ορμή στο πεζοδρόμιο.

Ο μικρός, που πιθανότατα διέφευγε της προσοχής κάποιου ενήλικα, άρχισε να πετάει στον δρόμο: 

- Ηλεκτρικές συσκευές
-Παιχνίδια
-Πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα

Η επικινδυνότητα ήταν διπλή, καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος τόσο για τη σωματική ακεραιότητα των πεζών, όσο και για την ίδια τη ζωή του παιδιού που βρισκόταν σε τόσο μεγάλο ύψος χωρίς επίβλεψη.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Τόσο η μητέρα η οποία ειδοποιήθηκε και επέστρεψε στο σπίτι όσο και το παιδάκι μεταφέρθηκαν με περιπολικό στο τμήμα.







