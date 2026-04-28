Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.
Παιδί 5 ετών μόνο του σε μπαλκόνι 6ου ορόφου πολυκατοικίας, πετούσε αντικείμενα σε κεντρικό δρόμο στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι Αρχές έχουν εντοπίσει τη μητέρα του
Μια υπόθεση που έκοψε την ανάσα στους περαστικούς και τις αρχές εκτυλίχθηκε το πρωί στην οδό Βασιλέως Γεωργίου, στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης. Ένα παιδί μόλις 5 ετών βρέθηκε μόνο του στο μπαλκόνι διαμερίσματος στον έκτο όροφο, προκαλώντας κινητοποίηση.
Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 11:30 το πρωί της Τρίτης, όταν περαστικοί παρατήρησαν αντικείμενα να πέφτουν με ορμή στο πεζοδρόμιο.
Ο μικρός, που πιθανότατα διέφευγε της προσοχής κάποιου ενήλικα, άρχισε να πετάει στον δρόμο:
- Ηλεκτρικές συσκευές
-Παιχνίδια
-Πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα
Η επικινδυνότητα ήταν διπλή, καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος τόσο για τη σωματική ακεραιότητα των πεζών, όσο και για την ίδια τη ζωή του παιδιού που βρισκόταν σε τόσο μεγάλο ύψος χωρίς επίβλεψη.
Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Τόσο η μητέρα η οποία ειδοποιήθηκε και επέστρεψε στο σπίτι όσο και το παιδάκι μεταφέρθηκαν με περιπολικό στο τμήμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα