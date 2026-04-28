Συνελήφθη η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα σε κεντρικό δρόμο στη Θεσσαλονίκη, από το μπαλκόνι 6ου ορόφου
Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η 25χρονη μητέρα του πέντε ετών αγοριού που, το πρωί της Τρίτης, πετούσε παιχνίδια και άλλα αντικείμενα από μπαλκόνι έκτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα, με εντολή εισαγγελέα και τη συναίνεση της μητέρας, το παιδί θα φιλοξενηθεί προσωρινά σε φιλικό περιβάλλον της οικογένειας μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία της 25χρονης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, αστυνομικοί της ομάδας Ζ περνούσαν από το σημείο είδαν το ανήλικο αγόρι μικρής ηλικίας στο μπαλκόνι να κρατιέται από τα κάγκελα και να πετάει διάφορα αντικείμενα στο οδόστρωμα.
Αμέσως κινητοποιήθηκαν και χτύπησαν τα κουδούνι μα της πολυκατοικίας, κατάφεραν να μπουν σε αυτή όμως δεν υπήρχε ανταπόκριση όταν χτυπούσαν την πόρτα του διαμερίσματος.
Δεδομένου ότι υπήρχε αμέσως κίνδυνος πτώσης του παιδιού αλλά και τραυματισμός κάποιου πολίτη από τα αντικείμενα που πετούσε ο πεντάχρονος, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας και πήδηξαν στο μπαλκόνι. Αφού εξασφάλισαν την σωματική ακεραιότητα του ανηλίκου τον μετέφεραν στο εσωτερικού του σπιτιού. Δεν υπήρχε γονέας και ψάχνοντας τα έγραφα βρήκαν το ονοματεπώνυμο της μητέρας και επικοινώνησαν μαζί της τηλεφωνικά.
Το παιδί πήρε αγκαλιά αστυνομικός και το έβγαλε από το σπίτι, του φίλησε το κεφάλι και στη συνέχεια το έβαλε στο περιπολικό.
Η 25χρονη έφτασε γρήγορα στο σπίτι και αμέσως μετά οδηγήθηκαν στο Τμήμα όπου συνελήφθη. Κατά πληροφορίες φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι πήγαινε σε γιατρό και άφησε τον πεντάχρονο στο σπίτι καθώς σε λίγη ώρα θα πήγαινε η νταντά.
