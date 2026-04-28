Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ο 4χρονος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο και ο 5χρονος που τραυματίστηκε σε πισίνα
ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ Σκύλος Πισίνα Παιδιά

Ο 4χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση - Ο 5χρονος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα και στον πνευμονοθώρακα

Κρίσιμες παραμένουν οι επόμενες ώρες για τα δύο αγοράκια, τον 4χρονο που δέχθηκε επίθεση από σκύλο στα Χανιά αλλά και για τον 5χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο Ηρακλείου.

Ο 4χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον δρομολογείται η μεταφορά του για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπως είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, στο creta24.gr. Το μικρό παιδί φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και άλλα σημεία του σώματός του, καθώς δέχθηκε άγρια επίθεση από οικόσιτο σκύλο στο Βατόλακκο Χανίων. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, διερευνώνται.

Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, μεταφέρθηκε και το 5χρονο αγόρι από την Ολλανδία, που τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από πτώση σε πισίνα ξενοδοχείο στη Χερσόνησο. Το μικρό παιδί, μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα. Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο o διοικητής του νοσοκομείου Κώστας Δανδουλάκης, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά και νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Ο 5χρονος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα και στον πνευμονοθώρακα. Και σε αυτή την περίπτωση, διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Σχετικά Άρθρα

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Η Interamerican πρωταγωνιστεί στον διάλογο για τις προκλήσεις της νέας εποχής στο Delphi Economic Forum XI

Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης και αγγίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.

