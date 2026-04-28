Διασωληνωμένο 4χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου στα Χανιά
Διασωληνωμένο 4χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου στα Χανιά
Το παιδί φέρει βαριά τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα από δαγκωματιές
Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ένα 4χρονο παιδί, μετά από επίθεση που δέχθηκε από οικόσιτο σκύλο στο χωριό Βατόλλακος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί φέρει βαριά τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα από δαγκωματιές, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού. Για τη σταθεροποίησή του έχουν κληθεί γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σοβαρότητα της κατάστασης. Αδιευκρίνιστες παραμένουν μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Όπως δήλωσε στο Cretalive ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, έχει τεθεί σε εφαρμογή πλήρες σχέδιο αντιμετώπισης, με τη συμμετοχή ιατρών από όλες τις απαραίτητες ειδικότητες.
Παράλληλα, εξετάζεται η επείγουσα διακομιδή του 4χρονου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ώστε να του παρασχεθεί εξειδικευμένη φροντίδα λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων.
Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υγείας του παιδιού, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί φέρει βαριά τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα από δαγκωματιές, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού. Για τη σταθεροποίησή του έχουν κληθεί γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σοβαρότητα της κατάστασης. Αδιευκρίνιστες παραμένουν μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Όπως δήλωσε στο Cretalive ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, έχει τεθεί σε εφαρμογή πλήρες σχέδιο αντιμετώπισης, με τη συμμετοχή ιατρών από όλες τις απαραίτητες ειδικότητες.
Παράλληλα, εξετάζεται η επείγουσα διακομιδή του 4χρονου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ώστε να του παρασχεθεί εξειδικευμένη φροντίδα λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων.
Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υγείας του παιδιού, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.
