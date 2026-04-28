Διασωληνωμένο 4χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Σκύλος Νοσοκομείο

Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ένα 4χρονο παιδί, μετά από επίθεση που δέχθηκε από οικόσιτο σκύλο στο χωριό Βατόλλακος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί φέρει βαριά τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα από δαγκωματιές, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού. Για τη σταθεροποίησή του έχουν κληθεί γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σοβαρότητα της κατάστασης. Αδιευκρίνιστες παραμένουν μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. 

Όπως δήλωσε στο Cretalive ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, έχει τεθεί σε εφαρμογή πλήρες σχέδιο αντιμετώπισης, με τη συμμετοχή ιατρών από όλες τις απαραίτητες ειδικότητες.

Παράλληλα, εξετάζεται η επείγουσα διακομιδή του 4χρονου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ώστε να του παρασχεθεί εξειδικευμένη φροντίδα λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υγείας του παιδιού, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.
Thema Insights

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

