Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία και τρένα
Τι θα γίνει με τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές - Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια
Μεταξύ 9:00-21:00 θα κινούνται τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς.
Τι ισχύει με Μετρό και ΗΣΑΠ
Ο ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ) θα πραγματοποιήσει 24ωρη Απεργία.
Την Πρωτομαγιά, δηλαδή την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, στο πλαίσιο της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.
Πώς θα κινηθούν τα τρένα
Ομοίως, η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό, ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής:
-2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).
Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.
Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 της Παρασκευής και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα, αφήνοντας τα πλοία δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας. Οι ναυτεργάτες διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και την προστασία των συνταξιούχων του κλάδου.
Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις, ειδικά προς τα νησιά, καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα πρακτορεία για την τροποποίηση των εισιτηρίων τους.
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Πρωτομαγιά
