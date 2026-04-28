Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία και τρένα

Τι θα γίνει με τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές - Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

λεωφορεία και τα τρόλεϊ την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, ημέρα της



Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00).







-δημόσιες, ασφαλείς, σύγχρονες, αξιόπιστες αστικές συγκοινωνίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού, -ουσιαστικά μέτρα κατα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας και



καλούν τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμικό παρών ( την Παρακευή) στη συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 πμ.



Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.



Τι ισχύει με Μετρό και ΗΣΑΠ Το μετρό θα πραγματοποιήσει στάση εργασίας από έναρξη βάρδιας έως 09:00 και από τις 23:00 έως τη λήξη της βάρδιας.



Ο ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ) θα πραγματοποιήσει 24ωρη Απεργία.



Πώς θα κινηθούν τα τρένα Την κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, στο πλαίσιο της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.



Κλείσιμο Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό, ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής:



-2534 (Αθήνα-Χαλκίδα) με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδνες - Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο).



-2539 με ώρα αναχώρησης 00:00, στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη.



-1239 με ώρα αναχώρησης 23:32, στο τμήμα Αεροδρόμιο - Ταύρος (στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα).



-2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).



Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Πρωτομαγιά Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.



Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 της Παρασκευής και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα, αφήνοντας τα πλοία δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας. Οι ναυτεργάτες διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και την προστασία των συνταξιούχων του κλάδου.



Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις, ειδικά προς τα νησιά, καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα πρακτορεία για την τροποποίηση των εισιτηρίων τους.

