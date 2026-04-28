«Θόλωσα, δεν κατάλαβα πώς έβγαλα το μαχαίρι και τον σκότωσα» ισχυρίστηκε ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο
Προφυλακίστηκε ο δράστης του φονικού - Νωρίτερα οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή του Ναυτοδικείου Πειραιά κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας προκειμένου να απολογηθεί
Στη φυλακή οδηγείται ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας με θύμα έναν 27χρονο, γιο Ταξίαρχου της ΕΛΑΣ στον Άγιο Δημήτριο.
Ο 20χρονος βρέθηκε για περίπου 3,5 ώρες στα γραφεία του ανακριτή στο Ναυτοδικείο Πειραιά όπου μεταφέρθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και παρουσίασε τη δική του εκδοχή για το φονικό για τα όσα συνέβησαν στο πάρκο Ασυρμάτου.
Τι ισχυρίστηκε ο 20χρονος«Ζητώ συγγνώμη στην οικογένεια. Νιώθω συντετριμμένος. Βρεθήκαμε πρώτη φορά από κοντά. Είχαμε μιλήσει στο παρελθόν στο τηλέφωνο. Συναντηθήκαμε σε δημόσιο χώρο και σε ώρα που έχει κόσμος. Δεν είχα την πρόθεση να τον σκοτώσω και το μαχαίρι το είχα για λόγους άμυνας. Ήταν ένα ραντεβού για να μιλήσουμε σχετικά με τη συμπεριφορά του στην κοπέλα μου. Λογοφέραμε και φοβήθηκα και για τον λόγο και δεν κατάλαβα πως έβγαλα το μαχαίρι. Δεν κατάλαβα ότι τον σκότωσα. Νόμιζα πως απλά τον τραυμάτισα», υποστήριξε σύμφωνα με τον δικηγόρο του.
«Σκέφτηκε να αυτοκτονήσει»Όπως δήλωσε ο συνήγορός του, Ευάγγελος Μπιτσαξής ο 20 χρόνος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος , ανέλυσε με ακρίβεια όλες τις περιστάσεις του περιστατικού, ενώ όπως είπε σκέφτηκε να αυτοκτονήσει πάνω στον πανικό του, αλλά τελικά παραδόθηκε και βοήθησε και τις αρχές.
