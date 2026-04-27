Αστυνομική επιχείρηση στην Κυψέλη: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε σπίτι, συνελήφθησαν 3 άτομα
Σε βάρος ενός από τους συλληφθέντες εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και για διακίνηση ναρκωτικών
Χειροβομβίδα σε σπίτι στην Κυψέλη εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών στο πλαίσιο στοχευμένης επιχειρησιακής δράσης για την αντιμετώπιση των «εγκλημάτων δρόμου».
Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με οικίες όπου εντοπίζεται εγκληματική δραστηριότητα, απογευματινές ώρες της Δευτέρας (20/4) και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., διενεργήθηκαν έλεγχοι σε σπίτια στις περιοχές της Κυψέλης και των Πατησίων.
Εντός των εν λόγω οικιών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:
- αμυντική χειροβομβίδα, επιμελώς κρυμμένη στο μπαλκόνι διαμερίσματος,
- 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- 27 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,
- 43 ναρκωτικά δισκία και
- 3 κινητά τηλέφωνα.
Αποτέλεσμα των στοχευμένων ελέγχων ήταν η σύλληψη 3 αλλοδαπών, ηλικίας 28 και 20 ετών κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για κατοχή χειροβομβίδας από κοινού και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Επιπλέον σε βάρος του 28χρονου συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών.
