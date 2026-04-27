Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο ρούχων: Οι φωτογραφίες που έδωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου στις Αρχές

Κλείσιμο

Στο υπόμνημα που είχε καταθέσει στο παρελθόν, η κατηγορούμενη περιγράφει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα της μοιραίας ημέρας. Όπως υποστηρίζει, βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του παιδιού, όταν το αγοράκι παρουσίασε αδιαθεσία.Αναφέρει πως εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε άλλο χώρο του σπιτιού και έσπευσε, όταν άκουσε φωνές, προσπαθώντας να βοηθήσει το παιδί, ενώ επισημαίνει ότι το παιδί δεν είχε όρεξη να φάει και ότι είχε προηγηθεί ένταση.Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και σε πιέσεις που, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε στη συνέχεια. Υποστηρίζει ότι τόσο η μητέρα όσο και η γιαγιά του παιδιού την επηρέασαν ως προς το τι θα καταθέσει, προκειμένου να αποκρυφθούν κρίσιμες λεπτομέρειες.Μάλιστα, κάνει λόγο για συγκεκριμένη «γραμμή» που της υποδείχθηκε να ακολουθήσει, ακόμη και σε δημόσιες δηλώσεις της.Από την άλλη πλευρά, η μητέρα του παιδιού επιμένει ότι υπεύθυνη για τον θάνατο του γιου της είναι η 25χρονη, θέση που έχει εκφράσει τόσο ενώπιον των αρχών όσο και δημόσια.