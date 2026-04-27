Σύλληψη 60χρονου στην Καλαμαριά που έριχνε μπάζα σε δημόσιο χώρο
Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα

Στον Εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ένας 60χρονος ο οποίος πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να πετά μπάζα σε δημόσιο χώρο στην Καλαμαριά.

Ο 60χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (26/04) από αστυνομικούς την ώρα που πετούσε τα μπάζα έπειτα από έλεγχο που του έγινε από τους Αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας:

Στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν παράνομη και ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων, σε περιοχή της Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα, μεσημβρινές ώρες χθες (26-04-2026), κατέλαβαν 60χρονο αλλοδαπό να προβαίνει σε ανεξέλεγκτες απορρίψεις φορτίου στερεών ογκωδών αποβλήτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΕΚ), σε δημόσιο χώρο του Δήμου Καλαμαριάς, με τη χρήση τρέιλερ που ρυμουλκούσε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του.

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η πρόκληση ρύπανσης, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
