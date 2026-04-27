Νέα Φιλαδέλφεια: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί για το πανηγύρι της Πρωτομαγιάς
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από την Πέμπτη (30/4) έως νωρίς το πρωί της Δευτέρας (4/5)
Στο πλαίσιο διεξαγωγής εορταστικών εκδηλώσεων της Πρωτομαγιάς, στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κατωτέρω οδικό δίκτυο ως εξής:
Από την 07:00’ ώρα της Πέμπτης (30/4) έως την 06:00’ ώρα της Δευτέρας (4/5) την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:
Λεωφ. Δεκελείας, στο τμήμα της μεταξύ των ισόπεδων οδικών κόμβων Δεκελείας – Χαλκίδος – Αγ. Αναργύρων και Δεκελείας – Λαχανά – Ελ. Βενιζέλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νέα Ιωνία.
Λεωφ. Δεκελείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λαχανά και της οδού Ελ. Βενιζέλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Προύσης, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Δεκελείας και της οδού Σμύρνης.
Αγ. Τριάδος, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Δεκελείας και της οδού Χρ. Σμύρνης.
Από την 07:00’ ώρα της 30-4-2026 έως την 06:00’ ώρα της 4-5-2026 την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:
Αγ. Αναργύρων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αχαρνών και Χαλκίδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Χαλκίδος, σε όλο το μήκος της.
Η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων για την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα