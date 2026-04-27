Άγιος Παντελεήμονας: Η στιγμή που οι αστυνομικοί κυνηγούν τον Παλαιστίνιο που σε κατάσταση αμόκ έσπασε 30 σταθμευμένα ΙΧ, δείτε βίντεο

Σε κατάσταση αμόκ ήταν ένας

29χρονος

τα έκανε γυαλιά - καρφιά προκαλώντας εκτεταμένες, υλικές ζημιές σε 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Λίγο μετά τις 2.30 τη νύχτα το κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε κλήση για έναν αλλοδαπό ο οποίος

προκαλεί ζημιές με ένα ξύλινο ρόπαλο, με μπουνιές, κλωτσιές και κουτουλιές σε σταθμευμένα ΙΧ στις οδούς Αχαρνών, Αλκιβιάδου και Μαγνησίας.





Οι Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν το δράστη και τον οδήγησαν στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες επειδή είχε τραυματιστεί στο κεφάλι από τα χτυπήματα.





Εν συνεχεία συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για Φθορά Ξένης Ιδιοκτησίας, Παράβαση του Νόμου περί Όπλων και της Νομοθεσίας περί Αλλοδαπών καθώς, όπως διαπιστώθηκε, δεν βρίσκεται νόμιμα στη χώρα.

Νωρίτερα στο ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσίασε το

ακούγονται οι ήχοι από τη στιγμή που ο 29χρονος σπάει τζάμια και καθρέπτες αυτοκινήτων στα αυτοκίνητα γύρω από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα ενώ, παράλληλα, ουρλιάζει στα αραβικά.





