Άγιος Παντελεήμονας: Η στιγμή που οι αστυνομικοί κυνηγούν τον Παλαιστίνιο που σε κατάσταση αμόκ έσπασε 30 σταθμευμένα ΙΧ, δείτε βίντεο
Οι αστυνομικοί που τον εντόπισαν, τον οδήγησαν στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες επειδή είχε τραυματιστεί στο κεφάλι από τα χτυπήματα
Σε κατάσταση αμόκ ήταν ένας 29χρονος Παλαιστίνιος στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα ο οποίος τα έκανε γυαλιά - καρφιά προκαλώντας εκτεταμένες, υλικές ζημιές σε 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Λίγο μετά τις 2.30 τη νύχτα το κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε κλήση για έναν αλλοδαπό ο οποίος σε κατάσταση αμόκ και κινούμενος πεζός προκαλεί ζημιές με ένα ξύλινο ρόπαλο, με μπουνιές, κλωτσιές και κουτουλιές σε σταθμευμένα ΙΧ στις οδούς Αχαρνών, Αλκιβιάδου και Μαγνησίας.
Ακολούθησε κυνηγητό από την Αστυνομία και στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται η στιγμή που Αστυνομικός κυνηγάει τρέχοντας τον 29χρονο Παλαιστίνιο λίγο πριν τη σύλληψή του.
Δείτε το βίντεο:
Οι Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν το δράστη και τον οδήγησαν στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες επειδή είχε τραυματιστεί στο κεφάλι από τα χτυπήματα.
Εν συνεχεία συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για Φθορά Ξένης Ιδιοκτησίας, Παράβαση του Νόμου περί Όπλων και της Νομοθεσίας περί Αλλοδαπών καθώς, όπως διαπιστώθηκε, δεν βρίσκεται νόμιμα στη χώρα.
Νωρίτερα στο ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσίασε το protothema.gr ακούγονται οι ήχοι από τη στιγμή που ο 29χρονος σπάει τζάμια και καθρέπτες αυτοκινήτων στα αυτοκίνητα γύρω από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα ενώ, παράλληλα, ουρλιάζει στα αραβικά.
