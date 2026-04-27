Άγιος Παντελεήμονας: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 29χρονος Παλαιστίνιος σε κατάσταση αμόκ σπάει 30 σταθμευμένα ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Παντελεήμονας Παλαιστίνιος Αυτοκίνητα Ζημιές

Οι Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο οδήγησαν τον δράστη στον Ερυθρό Σταυρό και εν συνεχεία συνελήφθη

Κώστας Στάμου
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα όπου ένας 29χρονος Παλαιστίνιος τα έκανε γυαλιά - καρφιά με ένα ρόπαλο προκαλώντας εκτεταμένες, υλικές ζημιές σε 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Λίγο μετά τις 2.30 τη νύχτα το κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε κλήση για έναν αλλοδαπό ο οποίος σε κατάσταση αμόκ και κινούμενος πεζός προκαλεί ζημιές με ένα ξύλινο ρόπαλο, με μπουνιές, κλωτσιές και κουτουλιές σε σταθμευμένα ΙΧ στις οδούς Αχαρνών, Αλκιβιάδου και Μαγνησίας.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr ακούγονται οι ήχοι από τη στιγμή που ο 29χρονος σπάει τζάμια και καθρέπτες αυτοκινήτων στα αυτοκίνητα γύρω από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα ενώ, παράλληλα, ουρλιάζει στα αραβικά.


Οι Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν το δράστη και τον οδήγησαν στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες επειδή είχε τραυματιστεί στο κεφάλι από τα χτυπήματα.

Εν συνεχεία συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για Φθορά Ξένης Ιδιοκτησίας, Παράβαση του Νόμου περί Όπλων και της Νομοθεσίας περί Αλλοδαπών καθώς, όπως διαπιστώθηκε, δεν βρίσκεται νόμιμα στη χώρα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

