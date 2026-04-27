Άγιος Παντελεήμονας: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 29χρονος Παλαιστίνιος σε κατάσταση αμόκ σπάει 30 σταθμευμένα ΙΧ
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα όπου ένας 29χρονος Παλαιστίνιος τα έκανε γυαλιά - καρφιά με ένα ρόπαλο προκαλώντας εκτεταμένες, υλικές ζημιές σε 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Λίγο μετά τις 2.30 τη νύχτα το κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε κλήση για έναν αλλοδαπό ο οποίος σε κατάσταση αμόκ και κινούμενος πεζός προκαλεί ζημιές με ένα ξύλινο ρόπαλο, με μπουνιές, κλωτσιές και κουτουλιές σε σταθμευμένα ΙΧ στις οδούς Αχαρνών, Αλκιβιάδου και Μαγνησίας.
Στο ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr ακούγονται οι ήχοι από τη στιγμή που ο 29χρονος σπάει τζάμια και καθρέπτες αυτοκινήτων στα αυτοκίνητα γύρω από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα ενώ, παράλληλα, ουρλιάζει στα αραβικά.
Οι Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν το δράστη και τον οδήγησαν στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες επειδή είχε τραυματιστεί στο κεφάλι από τα χτυπήματα.
Εν συνεχεία συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για Φθορά Ξένης Ιδιοκτησίας, Παράβαση του Νόμου περί Όπλων και της Νομοθεσίας περί Αλλοδαπών καθώς, όπως διαπιστώθηκε, δεν βρίσκεται νόμιμα στη χώρα.
