Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ηράκλειο Κρήτης, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
H προσγείωση έγινε λόγω μηχανικής βλάβης - Τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους

UPD: 16 ΣΧΟΛΙΑ
Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου AB-205, κατά τη διάρκεια πτήσης συντήρησης νοτιοανατολικά του αεροδρομίου Καστελλίου στην Κρήτη.

Το ελικόπτερο ανήκει στη 358 Μοίρα Έρευνας Διάσωσης της 112 Πτέρυγας Μάχης και, σύμφωνα με την ενημέρωση, η προσγείωση έγινε λόγω μηχανικής βλάβης.

Τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για προληπτικούς λόγους.

Όπως φαίνεται στις εικόνες του cretalive.gr, το ελικόπτερο σταμάτησε πάνω σε μία ελιά.

Η ανακοίνωση της ΠΑ

«Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους.

Κλείσιμο
Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

