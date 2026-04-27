Με καθυστερήσεις οι αιτήσεις για τις 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού από τη ΔΥΠΑ - Λήγει σήμερα η παράταση
Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr
Σήμερα Δευτέρα στις 23:59, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που έχει παραταθεί για όλους τους ΑΦΜ έως τη Δευτέρα 27 Απριλίου και ώρα 23:59.
Η αυξημένη συμμετοχή, ωστόσο, έχει επιβαρύνει το σύστημα, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες, αναγκάζοντας πολλούς χρήστες να επαναλαμβάνουν την προσπάθεια υποβολής.
Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι:
-εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
-ασφαλισμένοι στον e EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, -οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
-άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας -τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.
Προϋπόθεση είναι εισόδημα έως:
-16.000 ευρώ για άγαμους
-24.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο
-29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση, ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα