Τροχαίο με σύγκρουση οχημάτων στην Αττική Οδό, πού υπάρχουν καθυστερήσεις
Τροχαίο με σύγκρουση οχημάτων στην Αττική Οδό, πού υπάρχουν καθυστερήσεις
Τροχαίο νωρίς το πρωί με σύγκρουση δύο οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα - Η ενημέρωση από την διαχειρίστρια εταιρεία
Καθυστερήσεις καταγράφονται το πρωί της Τρίτης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετά την έξοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση επιβάρυνση της κυκλοφορίας, με τις καθυστερήσεις να εκτείνονται από τον κόμβο Κηφισίας έως τον κόμβο Ηρακλείου.
Συνιστάται στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποσυμφόρηση του σημείου.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετά την έξοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση επιβάρυνση της κυκλοφορίας, με τις καθυστερήσεις να εκτείνονται από τον κόμβο Κηφισίας έως τον κόμβο Ηρακλείου.
Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις που φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά, ενώ οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο για τη διαχείριση της κατάστασης και την αποκατάσταση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας.
Σύγκρουση δύο οχημάτων μετά την έξοδο Λ. Ηρακλείου στο ρεύμα προς Ελευσίνα, δεξιά λωρίδα κλειστή. Αναμένονται καθυστερήσεις.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 27, 2026
Συνιστάται στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποσυμφόρηση του σημείου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα