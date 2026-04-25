Πάτρα: Συνελήφθη 68χρονος πρώην αστυνομικός μαζί με τον γιο του για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών
Μετά από έρευνες σε σπίτι στην οδό Καποδιστρίου εντοπίστηκαν περισσότερα από δύο κιλά χασίς, ζυγαριές ακριβείας και μετρητά

Στη σύλληψη ενός 68χρονου πρώην αστυνομικού  για κατοχή, εμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το πρωί του Σαββάτου (25/4) η Αστυνομία στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η σύλληψη του 68χρονου, ο οποίος υπηρετούσε στην Αχαΐα, έγινε σε σπίτι στην οδό Καποδιστρίου, όπου εντοπίστηκαν περισσότερα από δύο κιλά χασίς, ζυγαριές ακριβείας και μετρητά. 

Μετά τη σύλληψή του, ακολούθησαν και άλλες έρευνες των Αρχών με αποτέλεσμα για την ίδια υπόθεση να συλληφθεί και ο γιος του με τις ίδιες κατηγορίες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
