Μηταράκης: Η Ελλάδα σε ισχυρή θέση απέναντι στις πολλαπλές κρίσεις
«Σφραγίζουμε τα εξωτερικά μας σύνορα, προστατεύουμε την εθνική μας κυριαρχία», είπε ο βουλευτής της ΝΔ στους Δελφούς
Στο διεθνές συνέδριο Delphi Economic Forum στους Δελφούς συμμετείχε ως ομιλητής ο Νότης Μηταράκης, λαμβάνοντας μέρος σε συζήτηση με θέμα «The Stormy Global Geopolitical Arena: Challenges and Pitfalls for Greece».
Όπως ανέφερε, το ζητούμενο είναι η ετοιμότητα της χώρας απέναντι σε αυτή τη διαρκή αστάθεια, τονίζοντας ότι «η χώρα μας βρίσκεται σε μία πολύ ισχυρή θέση», με «μία οικονομία η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε στις βραχυπρόθεσμες πιέσεις», «μία ισχυρή άμυνα» και ενισχυμένη διεθνή παρουσία. Παράλληλα, σημείωσε ότι το μεταναστευτικό «για τη χώρα μας πλέον να μην αποτελεί έναν παράγων κρίσης».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενέργεια, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε επενδύσεις στις πολλαπλές ενεργειακές πηγές», γεγονός που ενισχύει τη συνολική ανθεκτικότητα της χώρας. «Η υποχρέωση είναι να είμαστε σε θέση να προασπίσουμε το εθνικό συμφέρον», τόνισε.
Για το μεταναστευτικό, επεσήμανε ότι «Η Ευρώπη δεν έχει ξεκάθαρη μεταναστευτική πολιτική» και ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να φιλοξενήσει αυτές τις μεταναστευτικές ροές ούτε τώρα ούτε στο μέλλον». Ανέδειξε τη σημασία της ελληνικής προσέγγισης, σημειώνοντας πως «η Ελλάδα το 2020 εισήγαγε την έννοια της αυστηρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν μπορούν οι λαθροδιακινητές να επιλέγουν ποιος έρχεται» και ότι «προέχει το εθνικό συμφέρον».
Αναφερόμενος στις πιέσεις της περιόδου, σημείωσε ότι «βραχυπρόθεσμα οι πιέσεις είναι οικονομικές», ενώ υπενθύμισε την εμπειρία του 2015, λέγοντας ότι «το ζήσαμε το 2015 πέρασαν 1 εκατομμύριο άνθρωποι».
Κλείνοντας, τόνισε ότι σε ενδεχόμενη κρίση η απάντηση είναι σαφής: «Σφραγίζουμε τα εξωτερικά μας σύνορα, προστατεύουμε την εθνική μας κυριαρχία».
