Από τους Δελφούς στο συνέδριο του ΕΚΑΒ με ολόγραμμα ο Γεωργιάδης
Πώς ο υπουργός Υγείας συμμετείχε ταυτόχρονα σε δύο εκδηλώσεις αξιοποιώντας την τεχνολογία

Με μια εντυπωσιακή –και μάλλον ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα– παρέμβαση επέλεξε να δώσει το «παρών» στο συνέδριο του ΕΚΑΒ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αξιοποιώντας την τεχνολογία. Παρότι βρισκόταν στους Δελφούς για το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, εμφανίστηκε ταυτόχρονα σε εκδήλωση του ΕΚΑΒ μέσω ολογράμματος, σχολιάζοντας πως «το μέλλον είναι ήδη εδώ».

Αναφέρει στο tweet του ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Χθες ενώ βρισκόμουν στους Δελφούς για το Οικονομικό Forum είχα ταυτόχρονα προσκληθεί από το ΕΚΑΒ για να χαιρετίσω το Συνέδριο της επείγουσας ιατρικής. Και τί έκανα; Βγήκα στο συνέδριο του ΕΚΑΒ μέσω ολογράμματος… το μέλλον είναι ήδη εδώ».

