Οδηγός μηχανής στη Θεσσαλονίκη έτρεχε με 150 χλμ/ώρα ενώ το όριο είναι 50
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Οδηγός Μηχανή

Οδηγός μηχανής στη Θεσσαλονίκη έτρεχε με 150 χλμ/ώρα ενώ το όριο είναι 50

Του επιβλήθηκε πρόστιμο 7.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων - Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα

Οδηγός μηχανής στη Θεσσαλονίκη έτρεχε με 150 χλμ/ώρα ενώ το όριο είναι 50
12 ΣΧΟΛΙΑ
Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη χθες το βράδυ στη δυτική είσοδο της πόλης ένας οδηγός μηχανής, ο οποίος κινούνταν με ταχύτητα 150 χλμ/ώρα σε σημείο όπου το όριο ήταν μόλις 50 χλμ/ώρα.

Ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ.

Παράλληλα, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για δύο μήνες και οι πινακίδες κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων κυρώσεων για υπερβολική ταχύτητα.
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης