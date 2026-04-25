Οδηγός μηχανής στη Θεσσαλονίκη έτρεχε με 150 χλμ/ώρα ενώ το όριο είναι 50
Οδηγός μηχανής στη Θεσσαλονίκη έτρεχε με 150 χλμ/ώρα ενώ το όριο είναι 50
Του επιβλήθηκε πρόστιμο 7.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων - Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα
Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη χθες το βράδυ στη δυτική είσοδο της πόλης ένας οδηγός μηχανής, ο οποίος κινούνταν με ταχύτητα 150 χλμ/ώρα σε σημείο όπου το όριο ήταν μόλις 50 χλμ/ώρα.
Ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ.
Παράλληλα, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για δύο μήνες και οι πινακίδες κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων κυρώσεων για υπερβολική ταχύτητα.
Ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ.
Παράλληλα, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για δύο μήνες και οι πινακίδες κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων κυρώσεων για υπερβολική ταχύτητα.
