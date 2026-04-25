Ενέργεια, μετανάστευση, γεωπολιτική: Το στοίχημα της ΕΕ στη Μεσόγειο

Τα έργα αυτά αποτελούν μέρος του σχεδίου δράσης μας για τη Μεσόγειο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Trans-Mediterranean Human Tech Initiative on Energy (TEHMED). Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν εμπόδια, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, αλλά η Επιτροπή τα στηρίζει ουσιαστικά. Συναντήθηκα με κυβερνητικούς εκπροσώπους και επενδυτές από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και εργαζόμαστε για την εξάλειψη αυτών των εμποδίων. Ωστόσο, δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.Χθες, συμμετείχα στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Αυτό το θέμα ήταν το μόνο θέμα στην ατζέντα μας που ήταν η ενεργειακή εργαλειοθήκη, στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης των ηγετών, η οποία λαμβάνει χώρα στην Κύπρο. Φυσικά, όπως ξέρετε, δεν έχουμε ακόμη ενεργειακή ένωση, επομένως το ενεργειακό μείγμα διαφέρει ανάμεσα στα κράτη - μέλη της ΕΕ. Χθες η ελληνική κυβέρνησή αποφάσισε να υποστηρίξει τα ευάλωτα νοικοκυριά με 500 εκατομμύρια ευρώ, και νωρίτερα με 300 εκατομμύρια ευρώ, τεράστια ποσά . Και από όσο γνωρίζω, καθώς είχα μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό χθες, μου είπε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή θέση ώστε να εξάγετε ακόμη και ενέργεια. Αλλά αυτό που ισχύει στην Ελλάδα δεν ισχύει για όλα τα κράτη - μέλη. Ως Κομισιόν προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε την κατάσταση λίγο πιο ισόρροπη σε όλα τα κράτη μέλη. Έτσι, προσφέρουμε μια εργαλειοθήκη για τα κράτη - μέλη . Στόχος μας είναι να εξομαλύνουμε την κατάσταση. Έχουμε προτείνει ένα σύνολο μέτρων, αλλά η τελική κατεύθυνση θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των ηγετών. Παράλληλα, εργαζόμαστε για τη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα, ιδιαίτερα ρωσικά, την παραγωγή φθηνότερης ενέργειας στη Μεσόγειο την ανάπτυξη διασυνδέσεων, όπως υποθαλάσσια καλώδια την ενίσχυση των ενεργειακών δικτύων. Η ενέργεια μπορεί να παράγεται φθηνά, αλλά η μεταφορά της είναι δαπανηρή γι’ αυτό οι διασυνδέσεις είναι κρίσιμες.Σήμερα το πρωί, συνάντησα τον αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο Μαργαρίτη Σχοινά ο οποίος είναι οι νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα , και φυσικά, συζητήσαμε για όλα αυτά. Οι τιμές των τροφίμων και οι αλυσίδες εφοδιασμού διακυβεύονται επίσης αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πράγματι πρόβλημα. Τα λιπάσματα επηρεάζονται από το κόστος παραγωγής και την εξάρτηση από εισαγωγές, μεταξύ άλλων από τη Ρωσία. Αυτό επηρεάζει άμεσα τις τιμές τροφίμων. Πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για την παραγωγή και προμήθεια λιπασμάτων. Παράλληλα, παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους του Green Deal αλλά με ρεαλισμό, ανάλογα με τις αποφάσεις των κρατών-μελών.Το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο χρειάστηκε αρκετά χρόνια για να συμφωνηθεί, αλλά πλέον εφαρμόζεται. Ο μηχανισμός αλληλεγγύης λειτουργεί: τα κράτη-μέλη μπορούν είτε να δεχτούν μετεγκατάσταση μεταναστών είτε να συνεισφέρουν οικονομικά σε χώρες πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία. Προς το παρόν, η κατάσταση παραμένει σταθερή. Ωστόσο, αν η κρίση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί, υπάρχει κίνδυνος αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως χώρα πρώτης γραμμής και έχει επιτελέσει σημαντικό έργο τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, η πολιτική μας περιλαμβάνει επιστροφές για όσους δεν δικαιούνται άσυλο, καθώς και ανάπτυξη νόμιμων οδών μετανάστευσης μέσω συνεργασιών με χώρες όπως η Τυνησία, η Αίγυπτος και το Μαρόκο. Επίσης , εργαζόμαστε πάνω στην οδηγία για τις επιστροφές. Γνωρίζετε ότι υπήρχε μια ιδέα για καινοτόμες λύσεις, για παράδειγμα, μεταξύ Αλβανίας και Ιταλίας. Η οδηγία για την επιστροφή θα τεθεί σύντομα σε ισχύ επειδή εργαζόμαστε πάνω σε νόμιμες οδούς για όσους θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη νόμιμα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο υπογράφουμε συνεργασίες με την Τυνησία, την Αίγυπτο και το Μαρόκο. Εξισορροπούμε τις ανάγκες των χωρών τους και των κρατών μελών της ΕΕ χωρίς να υφίσταται το λεγόμενο brain drain.