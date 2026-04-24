Συνολικά 51 σεισμικές δονήσεις έχουν καταγραφεί, μετά τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές
Συνολικά 51 είναι σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μέχρι το απόγευμα επτά το απόγευμα της Παρασκευής, οι καταγεγραμμένες σεισμικές δονήσεις που έχουν καταγραφεί, μετά τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν τις έξι και μισή το πρωί της Παρασκευής στην Κρήτη.
Θυμίζουμε ότι ο πρωινός σεισμός είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή, 23 χλμ ΝΔ του Γούδουρα Σητείας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη, αν και δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές, εντούτοις η συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην περιοχή.
«Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του φαινομένου» ανέφερε και ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, που τόνισε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε αυξημένη εγρήγορση, συνιστώντας στους πολίτες να είναι ψύχραιμοι.
