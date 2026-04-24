Συνελήφθη 12χρονος που λήστεψε πεζό με την απειλή μαχαιριού στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Ληστεία Ανήλικος Αστυνομία

Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος της μητέρας του

4 ΣΧΟΛΙΑ
Στην σύλληψη ενός 12χρονου για ληστεία με την απειλή μαχαιριού προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Πάτρα ενώ παράλληλα δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, ο ανήλικος προσέγγισε πεζό άνδρα και, υπό την απειλή μαχαιριού, του αφαίρεσε μικρό χρηματικό ποσό. Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο της πόλης, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 12χρονο και τον προσήγαγαν στην αρμόδια υπηρεσία, όπου και συνελήφθη. Ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Thema Insights

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης