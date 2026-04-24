Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στους Δήμους και πραγματοποιούν συγκέντρωση στην Αθήνα στις 11:00
Θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών με επιδίωξη τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία βρίσκονται σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι με απόφαση που έλαβε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).
Στις 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη) και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15) με επιδίωξη τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.
Βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, στις κοινωνικές δομές των δήμων (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Κέντρα Κοινότητας, κ.α.).
