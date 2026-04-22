Πρωτομαγιά: Εικοσιτετράωρη απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προκήρυξε η ΠΝΟ
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρούν οι ναυτεργάτες την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Η απεργιακή κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, επηρεάζοντας το σύνολο των ακτοπλοϊκών και λοιπών θαλάσσιων δρομολογίων.

Όπως επισημαίνει, σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία, βασικοί άξονες των διεκδικήσεων παραμένουν η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και η ενίσχυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με αιχμή την ανανέωση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Παράλληλα, η ΠΝΟ θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη διατήρησης και αναβάθμισης του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται προσαρμογές στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου.

Στο πλαίσιο των ευρύτερων αιτημάτων της, η Ομοσπονδία ζητά, επίσης, την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και την αποκατάσταση των απωλειών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι ναυτικοί τα προηγούμενα χρόνια.

