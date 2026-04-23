Συνελήφθη άνδρας που είχε αφήσει την 4χρονη κόρη του μόνη της στο αυτοκίνητό του
ΕΛΛΑΔΑ
Αυτοκίνητο Ευελπίδων Κοριτσάκι

Συνελήφθη άνδρας που είχε αφήσει την 4χρονη κόρη του μόνη της στο αυτοκίνητό του

Δεν είναι γνωστό πόση ώρα ήταν μόνο του το κοριτσάκι στο όχημα που εντοπίστηκε στην οδό Ευελπίδων

Συνελήφθη άνδρας που είχε αφήσει την 4χρονη κόρη του μόνη της στο αυτοκίνητό του
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αστυνομικοί συνέλαβαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου έναν άνδρα που είχε αφήσει την μόλις 4 ετών κόρη του μόνη της μέσα στο αυτοκίνητο στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν Ολλανδό 57 ετών.

Γύρω στις 12:30 της Πέμπτης (23/4) πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης στην οδό Ευλεπίδων διαπίστωσε πως ένα κοριτσάκι ήταν μόνο του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με ολλανδικές πινακίδες. Δεν είναι γνωστό πόση ώρα ήταν το κοριτσάκι στο αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί παρέμειναν στο σημείο και περίμεναν τον οδηγό που εμφανίστηκε έπειτα από 20 λεπτά. Αμέσως τον συνέλαβαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το κοριτσάκι ήταν καλά στην υγεία του.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

