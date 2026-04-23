Συνελήφθη άνδρας που είχε αφήσει την 4χρονη κόρη του μόνη της στο αυτοκίνητό του
Δεν είναι γνωστό πόση ώρα ήταν μόνο του το κοριτσάκι στο όχημα που εντοπίστηκε στην οδό Ευελπίδων
Αστυνομικοί συνέλαβαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου έναν άνδρα που είχε αφήσει την μόλις 4 ετών κόρη του μόνη της μέσα στο αυτοκίνητο στα δικαστήρια της Ευελπίδων.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν Ολλανδό 57 ετών.
Γύρω στις 12:30 της Πέμπτης (23/4) πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης στην οδό Ευλεπίδων διαπίστωσε πως ένα κοριτσάκι ήταν μόνο του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με ολλανδικές πινακίδες. Δεν είναι γνωστό πόση ώρα ήταν το κοριτσάκι στο αυτοκίνητο.
Οι αστυνομικοί παρέμειναν στο σημείο και περίμεναν τον οδηγό που εμφανίστηκε έπειτα από 20 λεπτά. Αμέσως τον συνέλαβαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Το κοριτσάκι ήταν καλά στην υγεία του.
