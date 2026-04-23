Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 61χρονος διωκόμενος για ληστεία στην Αλβανία που διέμενε παράνομα στη χώρα μας
Οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Αλβανία

Χειροπέδες σε αλβανικής καταγωγής άνδρα, 61 ετών, που διώκεται στην πατρίδα του για ληστεία, πέρασαν αστυνομικοί στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., εις βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Interpol που εκδόθηκε από τις Αρχές της Αλβανίας, ενώ κατά τον αστυνομικό έλεγχο που διενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα των Αλβανών, η φερόμενη ληστεία τελέστηκε τον Αύγουστο του 2017 στην Κορυτσά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το επίδικο περιστατικό αφορούσε διαφορές με άνδρα, εις βάρος του οποίου ο 61 ετών κατηγορούμενος άσκησε σωματική βία, αποσπώντας το όχημά του, όταν ο παθών ζήτησε να του παραδώσει δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο 61 ετών εκζητούμενος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Αλβανία.

