Παραδόθηκε ο οδηγός του ΙΧ που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη
Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (13/4), στη συμβολή των οδών Πύρρωνος και Κλεάνθους
Παραδόθηκε στις Αρχές ο 49χρονος οδηγός του ΙΧ το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη το πρωί της Δευτέρας (13/4).
Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 08:05, στη συμβολή των οδών Πύρρωνος και Κλεάνθους, όταν μια μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της, προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και λίγες ώρες αργότερα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, υπέκυψε στα τραύματά του.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές αναζητούσαν τον οδηγό του επιβατικού αυτοκινήτου πράσινου χρώματος το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα