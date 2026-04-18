Η ΕΛΑΣ ζητά πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη
Η αστυνομία αναζητά πληροφορίες για δυστύχημα με θύμα οδηγό μοτοσικλέτας

Η αστυνομία αναζητά πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 13 Απριλίου 2026 στην περιοχή της Ηλιούπολης.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 08:05, στη συμβολή των οδών Πύρρωνος και Κλεάνθους, μια μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της, προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και λίγες ώρες αργότερα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται από την αστυνομία η πιθανή εμπλοκή ενός επιβατικού αυτοκινήτου πράσινου χρώματος, αρκετά ξεθωριασμένου, το οποίο εκτιμάται ότι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά γύρω στο 1999. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το όχημα φέρει ακτινωτά καλύμματα τροχών (τάσι) και δεν έχει τάπα στο ντεπόζιτο βενζίνης.

Οι αρχές καλούν όποιον γνωρίζει κάτι ή ήταν αυτόπτης μάρτυρας, να επικοινωνήσει με το Α' τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής στα τηλέφωνα 2144444585, 2144444573 και 2144444577.
