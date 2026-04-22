Φρίκη στη Χαλκίδα: Κόρη βασάνισε μαζί με τον σύντροφό της την 70χρονη μητέρα της
Συνελήφθησαν μετά από καταγγελία που έκανε στις Αρχές η ηλικιωμένη γυναίκα
Εφιαλτικές στιγμές έζησε στα χέρια της κόρης και του συντρόφου της, μία γυναίκα 70 ετών στη Χαλκίδα.
Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης προκαλούν σοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν τη Δευτέρα (20/4) όταν, για άγνωστο λόγο, η κόρη της γυναίκας, 46 ετών, και ο σύντροφος της πρώτης, 47 ετών, επιτέθηκαν στην 70χρονη με πρωτοφανή αγριότητα και άρχισαν να την ξυλοκοπούν σε όλο της το σώμα με μπουνιές και κλοτσιές.
Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη 70χρονη φέρει τα πιο σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και πλευρά.
Το μένος τους ήταν τέτοιο που δεν σταμάτησαν εκεί. Στη συνέχεια, μετέφεραν τη γυναίκα στην κουζίνα, της έριξαν κρύο νερό και την ανάγκασαν να σταθεί στο ένα πόδι.
Όταν ο εφιάλτης τελείωσε η γυναίκα βρήκε τη δύναμη να ειδοποιήσει τις Αρχές και να καταγγείλει το περιστατικό. Χθες Τρίτη (21/4) πέρασε το κατώφλι του αστυνομικού τμήματος της περιοχής και περιέγραψε τα βασανιστήρια που υπέστη.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 46χρονη και τον σύντροφό της και τους πέρασαν χειροπέδες. Παράλληλα, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν 1,5 μήνα η γυναίκα είχε δεχθεί ξανά επίθεση.
