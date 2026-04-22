Χωρίς τέλος το θρίλερ με την εξαφάνιση της 43χρονης στην Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος, στον Γιούχτα το τελευταίο στίγμα του κινητού της

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει την υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Κυριακή από τις Δάφνες Ηρακλείου.

Η περίεργη υπόθεση περιπλέχθηκε περαιτέρω χθες Τρίτη όταν εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της 43χρονης. Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας έφερε τραύματα στο κεφάλι από καραμπίνα.



Το σημείο που αυτοπυροβολήθηκε ο πρώην σύντροφός της:





Ο 38χρονος είχε προσαχθεί από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την εξαφάνιση της γυναίκας και είχε εξεταστεί, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι αστυνομικοί παρατήρησαν πως είχε στα χέρια γρατζουνιές, τις οποίες και δικαιολόγησε λέγοντας πως έπεσε με το μηχανάκι.

Το προηγούμενο διάστημα, ο πρώην σύντροφος της 43χρονης είχε βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς υπήρχαν αναφορές που τον εμφάνιζαν να τη ζηλεύει χωρίς όμως να προκύψει κάτι σε βάρος του.

Παράλληλα πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν μάρτυρες που λένε πως τον είχαν δει να βρίσκεται σε σύγχυση και να ζητάει να του καλέσουν ταξί.

Να σημειωθεί πως, όπως ανέφεραν στο protothema.gr καλά ενημερωμένες πηγές, όσο ο άνδρας εξεταζόταν στο τμήμα, το κινητό της αγνοούμενης γυναίκας εξέπεμπε στίγμα στην περιοχή του Αφέντη Χριστού, στον Γιούχτα, η οποία εκτείνεται σε ακτίνα δέκα χιλιομέτρων. Αργότερα το στίγμα έσβησε, προφανώς λόγω έλλειψης μπαταρίας.

Η 43χρονη αγνοείται από την Κυριακή 19 Απριλίου. Εκείνη την μέρα έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές οδηγώντας ένα λευκό Honda HR-V. Έκτοτε η τύχη της αγνοείται.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε από τον γιο της με τον ίδιο να αναφέρει ότι η τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί της έγινε στις 19:00 το απόγευμα εκείνης της ημέρας όταν και δέχθηκε το αυτοματοποιημένο μήνυμα: «θα σου τηλεφωνήσω αργότερα». Κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Πλέον η έρευνα των αστυνομικών κινείται σε δύο άξονες: Ο πρώτος αφορά στον εντοπισμό της 43χρονης. Ο δεύτερος στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες πέθανε ο πρώην σύντροφος της. Και αυτό γιατί η σύμπτωση των δύο υποθέσεων μόνο απαρατήρητη δεν μπορεί να περάσει.

Για την υπόθεση έχει εκδοθεί Missing Alert μετά από αίτημα των συγγενών της Ελευθερίας. Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο της ώστε να έχουν ένα επιπρόσθετο σημείο αναφοράς για τις έρευνες.