Δείτε βίντεο: Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της εξαφανισμένης Ελευθερίας στην Κρήτη - Συνεχίζεται το θρίλερ, την ψάχνουν παντού

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Κρήτης από τις αποκαλύψεις αναφορικά με την υπόθεση της εξαφανισμένης Ελευθερίας Γιακουμάκη, έπειτα από τη δραματική τροπή με την είδηση του θανάτου του πρώην συντρόφου της Σε πλάνα που φέρνει στη δημοσιότητα το neakriti.gr , φαίνται το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 43χρονος. Στο οπτικό υλικό φαίνεται θολωμένο το σημείο με τα αίματα στο έδαφος να είναι εμφανή. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 40χρονος άνδρας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα. Εντοπίστηκε σε εξωκλήσι κοντά στον Προφήτη Ηλία, και συγκεκριμένα στην Παναγία την Καρδιώτισσα, στην περιοχή της Ξερής Καράς.Όπως λέει ο γιος της στο protothema.gr , η Ελευθερία ήταν μαζί τους μέχρι το βράδυ του Σαββάτου και έκτοτε εξαφανίστηκε ενώ ο πρώην σύντροφός της βρέθηκε στο επίκεντρο καθώς μέχρι να χωρίσουν ήταν ο πιο κοντινός της άνθρωπος.«Από τη στιγμή που μάθαμε ότι βρέθηκε νεκρός βγήκαμε στους δρόμους, σε όλες τις πιθανές διαδρομές να ψάξουμε. Η μητέρα μου αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής στις 11. Τελευταία φορά την είδα το βράδυ του Σαββάτου που ήμασταν όλοι μαζί στο σπίτι.Ο πρώην της ήταν στο επίκεντρο γιατί ήταν ο πιο κοντινός της άνθρωπος μέχρι να χωρίσουν, πριν από δύο μήνες. Όχι, όμως, ότι έκρυβε κάτι. Τα πήγαιναν καλά, δεν είχε γίνει κάτι και μετά που χώρισαν. Ούτε να μας απειλήσει, ούτε κάποια ένταση μεταξύ τους ή μεταξύ μας.Το μυαλό μου πάει σε πολλά, άλλα αυτό που θέλω να δω τώρα είναι ένα "σημάδι" από τη μητέρα μου. Δεν ξέρω να είχε κάτι σοβαρό να την απασχολεί. Αν είχε το οτιδήποτε θα είχε ζητήσει βοήθεια τουλάχιστον από εμάς», τονίζει ο γιος της 43χρονης αγνοούμενης.Σημειώνεται ότι ο πρώην σύντροφος της 43χρονης βρέθηκε νεκρός φέροντας τραύματα από πυροβολισμό καραμπίνας στο κεφάλι. Ο 38χρονος άνδρας είχε τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, είχε προσαχθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της εξαφάνισης, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γρατζουνιές που έφερε αποδόθηκαν σε πτώση από μηχανάκι. Το προηγούμενο διάστημα, ο πρώην σύντροφος της 43χρονης είχε βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς είχε φωτογραφηθεί εμμέσως στο δημόσιο πεδίο της συζήτησης γύρω από την εξαφάνισή της, ενώ η οικογένεια της αγνοούμενης εμφανιζόταν βαθιά ανήσυχη για την τύχη της.Ο αδελφός της είχε μιλήσει δημόσια, εκφράζοντας την αγωνία των συγγενών, την ώρα που οι έρευνες παρέμεναν άκαρπες.



Αγνοείται από την περασμένη Κυριακή Η 43χρονη αγνοείται από την Κυριακή 19 Απριλίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές οδηγώντας το αυτοκίνητό της και έκτοτε δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής.



Η εξαφάνισή της δηλώθηκε επίσημα από τον γιο της λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της 20ής Απριλίου, με τον ίδιο να αναφέρει ότι η τελευταία επικοινωνία μαζί της είχε γίνει στις 19:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν του είχε στείλει γραπτό μήνυμα πως «θα σου τηλεφωνήσω αργότερα», χωρίς αυτό να συμβεί ποτέ.



Στην αστυνομική αναφορά σημειώνεται ακόμη ότι η 43χρονη δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας ούτε υπήρχε ιστορικό ψυχιατρικών ή ψυχολογικών προβλημάτων.