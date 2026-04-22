Πού βρίσκεται η Ελευθερία Γιακουμάκη; Drones και σκύλος της αστυνομίας ψάχνουν στα πιο δύσβατα σημεία στον Γιούχτα

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονηςστην Κρήτη με τις Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους σε εκτεταμένηΣτην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις,, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, ενώ αξιοποιούνται και εναέρια μέσα, όπως drones, προκειμένου να ερευνηθούν ακόμη και τα πιο δύσβατα σημεία . Το βάρος των ερευνών έχει δοθεί στηνγύρω από τονκαι τις Βασιλειές, με ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό του οχήματος της αγνοούμενης, στοιχείο που θεωρείται κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης.Καθοριστική εξέλιξη αποτελεί ο εντοπισμός νεκρού του πρώην συντρόφου της 43χρονης , ο οποίος βρέθηκε σε εξωκλήσι κοντά στονστην περιοχή τηςτηςστηνΣύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο άνδρας έθεσε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας κυνηγετικό όπλο.Η συγκεκριμένη εξέλιξη περιπλέκει σημαντικά την υπόθεση, καθώς ο 40χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της εξαφάνισης. Είχε προσαχθεί και εξεταστεί, χωρίς ωστόσο να προκύψουν τότε στοιχεία που να δικαιολογούν την κράτησή του. Το γεγονός ότι δεν άφησε κάποιο σημείωμα ή άλλη ένδειξη που θα μπορούσε να ρίξει φως στην υπόθεση, εντείνει το μυστήριο και αφήνει ανοιχτά πολλαπλά σενάρια.Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότ, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο ευρύτερο πλαίσιο της έρευνας.

Η 43χρονη αγνοείται από την Κυριακή 19 Απριλίου. Εκείνη την μέρα έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές οδηγώντας ένα λευκό Honda HR-V. Έκτοτε η τύχη της αγνοείται.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε από τον γιο της με τον ίδιο να αναφέρει ότι η τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί της έγινε στις 19:00 το απόγευμα εκείνης της ημέρας όταν και δέχθηκε το αυτοματοποιημένο μήνυμα: «θα σου τηλεφωνήσω αργότερα». Κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Πλέον η έρευνα των αστυνομικών κινείται σε δύο άξονες: Ο πρώτος αφορά στον εντοπισμό της 43χρονης. Ο δεύτερος στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες πέθανε ο πρώην σύντροφος της. Και αυτό γιατί η σύμπτωση των δύο υποθέσεων μόνο απαρατήρητη δεν μπορεί να περάσει.

Για την υπόθεση έχει εκδοθεί Missing Alert μετά από αίτημα των συγγενών της Ελευθερίας.