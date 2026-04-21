Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών φτάνει στην Κίνα

Πρόκειται για το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο που συμμετείχε στη διεθνή εκπαιδευτική έκθεση CIEET 2026 - Νέες συνεργασίες με αιχμή την καινοτομία και τη νέα γενιά σπουδών, ποιο είναι το νέο διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα του πανεπιστημίου





Η παρουσία του ελληνικού ιδρύματος σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του είδους παγκοσμίως σηματοδοτεί τη διεύρυνση των ακαδημαϊκών του οριζόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του. Η ελληνική συμμετοχή ξεχώρισε, καθώς το ΓΠΑ αποτέλεσε το μοναδικό πανεπιστήμιο από την Ελλάδα ανάμεσα σε περισσότερα από 900 ιδρύματα από όλο τον κόσμο.







Την αποστολή του ΓΠΑ εκπροσώπησαν ο Πρύτανης Σπύρος Κίντζιος, η επίκουρη καθηγήτρια Γεωργία Μοσχοπούλου και η υποψήφια διδάκτορας Μαρία Δαουτάκου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Πεκίνο, συμμετείχαν τόσο στην έκθεση όσο και σε σειρά στρατηγικών συναντήσεων με κορυφαία κινεζικά ιδρύματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το Beijing University of Agriculture, το Beijing University of Chinese Medicine, το Capital Medical University και το Peking University Third Hospital.



Οι επαφές αυτές επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων, ανοίγοντας νέους διαύλους συνεργασίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συνεργασία με το Peking University Third Hospital, με το οποίο το ΓΠΑ διατηρεί ήδη ενεργή σύμπραξη στον τομέα της διάγνωσης αναπνευστικών ιών.









Η ελληνική αποστολή προχώρησε και σε επαφές με φορείς, που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά τεχνολογίας, όπως η XIEHE Biological.



Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας, που θα περιλαμβάνει ανταλλαγές φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών, αλλά και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών. Επιδιώκωντας να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και παραγωγικών φορέων, το ΓΠΑ έδωσε έμφαση στη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία, με στόχο την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πραγματική οικονομία.



Το νέο μεταπτυχιακό συνδέει Ελλάδα και Κίνα Ξεχωριστή θέση στις παρουσιάσεις του πανεπιστημίου κατέλαβε το νέο διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Integrated Health and Herbal Medicines». Το πρόγραμμα συνδυάζει τη βοτανική και τις γεωπονικές επιστήμες με την ιατρική, αντανακλώντας μια σύγχρονη, διεπιστημονική προσέγγιση στην υγεία. Το ενδιαφέρον των κινεζικών ιδρυμάτων υπήρξε ιδιαίτερα έντονο, καθώς το αντικείμενο του προγράμματος συνδέεται άμεσα με τη μακραίωνη παράδοση της Κίνας στη φυτική ιατρική.



Η σύγκλιση αυτή δημιουργεί προοπτικές για ουσιαστικές συνεργασίες, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο έρευνας.



Με ισχυρό αποτύπωμα και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό προς τη διεθνοποίηση, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) έδωσε δυναμικό «παρών» στο Πεκίνο , συμμετέχοντας στη διεθνή έκθεση ανώτατης εκπαίδευσης China International Education Exhibition Tour (CIEET) 2026.Η παρουσία του ελληνικού ιδρύματος σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του είδους παγκοσμίως σηματοδοτεί τη διεύρυνση των ακαδημαϊκών του οριζόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του. Η ελληνική συμμετοχή ξεχώρισε, καθώς το ΓΠΑ αποτέλεσε το μοναδικό πανεπιστήμιο από την Ελλάδα ανάμεσα σε περισσότερα από 900 ιδρύματα από όλο τον κόσμο.Η έκθεση, που διοργανώνεται από το Chinese Service Center for Scholarly Exchange και το China Study Abroad Forum, συγκεντρώνει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες σε μεγάλες πόλεις της Κίνας, όπως η Σαγκάη και το Τσενγκντού, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως βασική πλατφόρμα διεθνούς ακαδημαϊκής δικτύωσης.Την αποστολή του ΓΠΑ εκπροσώπησαν ο Πρύτανης Σπύρος Κίντζιος, η επίκουρη καθηγήτρια Γεωργία Μοσχοπούλου και η υποψήφια διδάκτορας Μαρία Δαουτάκου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Πεκίνο, συμμετείχαν τόσο στην έκθεση όσο και σε σειρά στρατηγικών συναντήσεων με κορυφαία κινεζικά ιδρύματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το Beijing University of Agriculture, το Beijing University of Chinese Medicine, το Capital Medical University και το Peking University Third Hospital.Οι επαφές αυτές επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων, ανοίγοντας νέους διαύλους συνεργασίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συνεργασία με το Peking University Third Hospital, με το οποίο το ΓΠΑ διατηρεί ήδη ενεργή σύμπραξη στον τομέα της διάγνωσης αναπνευστικών ιών.Η συνέχεια αυτής της συνεργασίας αναδεικνύει τη σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη προοπτική των διεθνών σχέσεων του ιδρύματος.Η ελληνική αποστολή προχώρησε και σε επαφές με φορείς, που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά τεχνολογίας, όπως η XIEHE Biological.Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας, που θα περιλαμβάνει ανταλλαγές φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών, αλλά και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών. Επιδιώκωντας να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και παραγωγικών φορέων, το ΓΠΑ έδωσε έμφαση στη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία, με στόχο την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πραγματική οικονομία.Ξεχωριστή θέση στις παρουσιάσεις του πανεπιστημίου κατέλαβε το νέο διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Integrated Health and Herbal Medicines». Το πρόγραμμα συνδυάζει τη βοτανική και τις γεωπονικές επιστήμες με την ιατρική, αντανακλώντας μια σύγχρονη, διεπιστημονική προσέγγιση στην υγεία. Το ενδιαφέρον των κινεζικών ιδρυμάτων υπήρξε ιδιαίτερα έντονο, καθώς το αντικείμενο του προγράμματος συνδέεται άμεσα με τη μακραίωνη παράδοση της Κίνας στη φυτική ιατρική.Η σύγκλιση αυτή δημιουργεί προοπτικές για ουσιαστικές συνεργασίες, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο έρευνας.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της αποστολής στο Πεκίνο επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών να επενδύσει στη διεθνή του παρουσία σε μια εποχή όπου η ανώτατη εκπαίδευση εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και αποκτά όλο και πιο έντονο διασυνοριακό χαρακτήρα.



Μέσα από τη συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις και τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών, το ΓΠΑ φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τον ρόλο του ως κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις της σύγχρονης επιστημονικής κοινότητας και συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της γνώσης.