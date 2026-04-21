Γραμμή 2 μετρό: Από σήμερα κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Δρομολόγια Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις ΣΤΑΣΥ

Από σήμερα τίθενται σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά τις νυχτερινές ώρες, στο τμήμα Αττική – Πανεπιστήμιο, του μετρό της Αθήνας λόγω των εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και την εγκατάσταση δικτύου 5G.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από σήμερα, Τρίτη 21/04 έως την Πέμπτη 23/04 και από την Κυριακή 26/04 έως την Πέμπτη 30/04, οι σταθμοί στη Γραμμή 2 του μετρό Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 21.40 το βράδυ, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα παραμένουν ανοιχτοί για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν από το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:30,
από ΑΤΤΙΚΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:32,
από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:33,
από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:34,
Κλείσιμο
από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:36,
από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:38,
από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:41,
από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:43,
από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:44,
από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:46,
από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:47 και
από ΑΤΤΙΚΗ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:49.
Εκτακτες λεωφορειακές γραμμές
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί για τις ημέρες των εργασιών την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ18 ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

– Στην κατεύθυνση στ. μετρό Σύνταγμα – στ. μετρό Αγιος Αντώνιος:

ΣΥΝΤΑΓΜΑ (υπάρχουσα στάση), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή), ΟΜΟΝΟΙΑ (υπάρχουσα στάση), ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ (υπάρχουσα στάση), ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ (υπάρχουσα στάση), ΚΑΔΜΟΥ (υπάρχουσα στάση) και ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (υπάρχουσα στάση).

– Στην κατεύθυνση στ. μετρό Αγιος Αντώνιος – στ. μετρό Σύνταγμα:

ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (στάση, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), ΚΑΔΜΟΥ (υπάρχουσα στάση), ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), ΠΕΡΟΚΕ (υπάρχουσα στάση), ΟΜΟΝΟΙΑ (υπάρχουσα στάση), ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ (υπάρχουσα στάση), ΣΥΝΤΑΓΜΑ (υπάρχουσα στάση).

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

