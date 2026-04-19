Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη στη Λιοσίων: Δήλωσαν ψεύτικη κλοπή της μηχανής για να μπερδέψουν τις Αρχές
Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη στη Λιοσίων: Δήλωσαν ψεύτικη κλοπή της μηχανής για να μπερδέψουν τις Αρχές

Ο  οδηγός της μηχανής έχει απασχολήσει για διάφορα αδικήματα - Η ιδιοκτήτρια της μηχανής και  ένας ακόμη άνδρας δήλωσαν ψεύτικη κλοπή - Η μαρτυρία που οδήγησε στην ταυτοποίηση του δράστη - Σε κρίσιμη κατάσταση το κορίτσι

Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη στη Λιοσίων: Δήλωσαν ψεύτικη κλοπή της μηχανής για να μπερδέψουν τις Αρχές
Σχέδιο για να παραπλανήσουν τις αρχές  επιχείρησαν να στήσουν οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο με εγκατάλειψη 16χρονης στη λεωφόρο Λιοσίων. Το κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με βαριές κακώσεις. 

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Τροχαίας, τρία άτομα συνελήφθησαν για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με ψευδείς καταθέσεις και απόκρυψη της αλήθειας γύρω από το περιστατικό. Ενώ έχει ταυτοποιηθεί και ο οδηγός του οχήματος που αναζητούνταν από τις Αρχές. Ο Σουδανός, που εμφανίστηκε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής και συνελήφθη,  είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ασέλγειας για απειλές και πιθανότατα δεν είχε στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης. 

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το απόγευμα της 18ης Απριλίου, όταν μία από τους εμπλεκόμενους πήγε σε αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε κλοπή του δίκυκλου οχήματός της. Στη συνέχεια, μαζί με ακόμη ένα άτομο που παρουσιάστηκε ως χρήστης του οχήματος, έδωσαν καταθέσεις στις οποίες –όπως διαπιστώθηκε– περιέγραψαν ψευδή στοιχεία για το τροχαίο, αποφεύγοντας να αποκαλύψουν ποιος οδηγούσε και δηλώνοντας ότι δεν τον γνωρίζουν.

Λίγες ώρες αργότερα, τρίτο άτομο εμφανίστηκε μόνος του στις αρχές και ανέφερε ότι επέβαινε στο δίκυκλο τη στιγμή του τροχαίου, ως συνεπιβάτης, με οδηγό πρόσωπο που γνώριζε από την εργασία του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, μετά το ατύχημα εγκατέλειψαν το σημείο χωρίς να βοηθήσουν την τραυματισμένη 16χρονη και χωρίς να ενημερώσουν την αστυνομία. Αυτή ήταν και η μαρτυρία- κλειδί για την υπόθεση και έτσι προχώρησαν στη σύλληψη των δύο για την ψευδή δήλωση της κλοπής. 

Οι αρχές εκτιμούν ότι  στόχος τους ήταν να μην αποκαλυφθεί ο υπαίτιος οδηγός. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, αλλά και για παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Εν τω μεταξύ, η κοπέλα νοσηλεύεται διασωληνωμένη με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.
115 ΣΧΟΛΙΑ

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

