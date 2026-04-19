Εβαλε φωτιά στο σπίτι του και αυτοπυροβολήθηκε 58χρονος στο Ακταίο Πατρών πριν από την κηδεία της αδερφής του - Δεν άντεξε τον χαμό της
Τα δύο αδέρφια ζούσαν μαζί, ο άνδρας βρέθηκε στο πλατύσκαλο του σπιτιού του

Σε αυτοκτονία αποδίδεται και επίσημα από τις Αρχές ο θάνατος του 58χρονου  άνδρα που βρέθηκε νεκρός σήμερα τα ξημερώματα στο πλατύσκαλο της οικίας του στο Ακταίο Πατρών.

Όπως όλα δείχνουν ο άνδρας που στο παρελθόν ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης στο Ρίο, έβαλε φωτιά στο σπίτι του και στη συνέχεια με κυνηγετική καραμπίνα βγήκε έξω και αυτοπυροβολήθηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η αδελφή του με την οποία διέμεναν στο ίδιο σπίτι πέθανε και σήμερα θα γινόταν η κηδεία της, γεγονός που όπως φαίνεται ο ίδιος δεν μπόρεσε να το αντέξει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η αδελφή του υπηρετούσε εν ζωή ως δικαστικός στην Αθήνα.

Από νωρίς το πρωί έγινε γνωστό ότι η οικία του καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Απριλίου στην Πάτρα.

Το περιστατικό έγινε στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στο ύψος του Ακταίου απέναντι από το πρατήριο υγρών καυσίμων της Shell με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία.

Επί τόπου έφθασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να ελέγξουν την πυρκαγιά  ενώ μετά το τέλος της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν σε χώρο του σπιτιού τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.
Thema Insights

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

