Φωτιά σε σπίτι στο Ακταίο Πατρών: Άνδρας βρέθηκε νεκρός με όπλο δίπλα του
ΕΛΛΑΔΑ
Μυστήριο με καραμπίνα δίπλα του – Στο «μικροσκόπιο» αυτοχειρία ή ατύχημα

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε σπίτι στο Ακταίο, ενώ η οικία του καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα.

Το περιστατικό έγινε στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στο ύψος του Ακταίου απέναντι από το πρατήριο υγρών καυσίμων της Shell με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία.

Επί τόπου έφθασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να ελέγξουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, ενώ μετά το τέλος της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν σε χώρο του σπιτιού τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πώς ακριβώς δίπλα του βρέθηκε όπλο, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι κυνηγετική καραμπίνα.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας είχε πρόσφατα χάσει συγγενικό του πρόσωπο. Όλα τα παραπάνω οδηγούν τις ανακριτικές Αρχές σε εκτίμηση ότι το συμβάν ενδέχεται να οφείλεται και σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και το ατύχημα.

Έχει διαταχθεί νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

