Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Σε εγρήγορση οι υπηρεσίες στον Έβρο μετά το κρούσμα αφθώδους πυρετού σε μικρή απόσταση από τα σύνορα
Σε εγρήγορση οι υπηρεσίες στον Έβρο μετά το κρούσμα αφθώδους πυρετού σε μικρή απόσταση από τα σύνορα
Μέτρα βιοασφάλειας, αυξημένοι έλεγχοι στα σύνορα και προειδοποιήσεις για σοβαρές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία μετά το κρούσμα στην Τουρκία
Σε εγρήγορση βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και οι εμπλεκόμενοι φορείς στην περιοχή του Έβρο μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στην περιοχή Μάλγαρα της Τουρκίας μια σε μια απόσταση μόλις 50 χλμ. από τα σύνορα με την Ελλάδα.
Ο προϊστάμενος των Κτηνιατρικών υπηρεσιών ΑΜ-Θ Νίκος Φωτινιάς μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε: «Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν θορυβηθε» ενώ είπε επίσης ότι οι υπηρεσίες προσπαθούν να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας που απαιτεί το νόσημα.
Ο ίδιος διευκρίνισε επίσης ότι σαν υπηρεσία εδώ και καιρό είχαν αιτηθεί τη λήψη μέτρων με αντίστοιχο έγγραφο τόσο στο ΥΠΑΑΤ όσο και στον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, ενώ έχουν ήδη προηγηθεί συναντήσεις με κτηνοτρόφους βοοειδών ελευθέρας βοσκής στην περιοχή Φερών, που βρίσκεται πολύ κοντά στην παρέβρια περιοχή.
Προς το παρόν και με δική τους επίβλεψη έχουν ληφθεί μέτρα στα Τελωνεία με την τοποθέτηση τάπητα απολύμανσης , με την καθημερινή τοποθέτηση φαρμάκου στην απολυμαντική τάφρο, με προοπτική να λειτουργούν σε μόνιμη βάση και με νερό που θα χορηγεί ο δήμος το αντίτιμο του οποίου θα καταβάλει η Περιφέρεια .
Έχει προηγηθεί ενημέρωση των αστυνομικών αρχών, των τελωνείων από τους οποίους ζητούν «να αποτρέπουν την εισαγωγή τυριών ιδιαιτέρως του μαλακού τυριού από την Τουρκία που μπορεί να μην έχει επεξεργασθεί σε ανάλογες θερμοκρασίες που καταστρέφουν τον ιό. Ο έλεγχος, όπως διευκρίνισε ο κ Φωτινιάς, θα εξαρτηθεί και από την ροή που θα υπάρχει στους εισερχόμενους πολίτες λαμβάνοντας υπόψη και την επάρκεια στο ανθρώπινο δυναμικό που θα κάνει τους απαραίτητους ελέγχους.»
Στα άμεσα αιτήματα τους προς την «Εγνατία», ζητείται να κλείσουν όλες τις περιφράξεις ώστε να μην γίνεται είσοδος αδέσποτων ζώων που μπορεί να μεταφέρουν τον ιό, ενώ με σχετικό έγγραφο από τον Σεπτέμβριο ζητείται από τους κτηνοτρόφους να μην έχουν τα κοπάδια τους κοντά σε παρέβρια μέρη αλλά μετά τον φράχτη για περισσότερη προστασία.
Αναφορικά δε με το πρόβλημα που δημιουργείται με την επάρκεια ζωοτροφών έγινε σχετική εισήγηση στο Υπουργείο με την οποία ζητείται ενίσχυση με ζωοτροφές για τους κτηνοτρόφους που θα απομακρύνουν από τα λιβάδια τα ζώα τους.
Στην πιθανότητα εισόδου του ιού στην χώρα μας από τα σύνορα του Έβρου, ο κύριος Φωτινιάς τόνισε με έμφαση ότι «θα κλάψει όλη η Ελλάδα γιατί σταματά η εξαγωγή όλων των γαλακτοκομικών προϊόντων, τυρί και άλλα προϊόντα, μέχρι να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων και αναλόγως των αποτελεσμάτων θα εξαρτηθεί η χρονική διακόρευα των απαγορευτικών μέτρων».
Εντωμεταξύ με ανάρτηση του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρει ότι :
«Από την πρώτη στιγμή της επιβεβαίωσης του κρούσματος αφθώδους πυρετού στην Τουρκία, σε μικρή απόσταση από τα ελληνικά σύνορα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κινητοποιεί άμεσα όλους τους αρμόδιους μηχανισμούς, με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματική θωράκιση της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, ζητώντας την αυστηρή και απαρέγκλιτη εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων στα μεθοριακά σημεία εισόδου των Κήπων και των Καστανιών, καθώς και στη διάβαση του Ορμενίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, στην ενισχυμένη επιτήρηση κατά μήκος της Νέας Εγνατίας Οδού, στο τμήμα μεταξύ Έβρου και Κομοτηνής, αλλά και συνολικά στην Περιφέρεια.
Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της εγχώριας κτηνοτροφικής παραγωγής.
Ο προϊστάμενος των Κτηνιατρικών υπηρεσιών ΑΜ-Θ Νίκος Φωτινιάς μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε: «Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν θορυβηθε» ενώ είπε επίσης ότι οι υπηρεσίες προσπαθούν να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας που απαιτεί το νόσημα.
Ο ίδιος διευκρίνισε επίσης ότι σαν υπηρεσία εδώ και καιρό είχαν αιτηθεί τη λήψη μέτρων με αντίστοιχο έγγραφο τόσο στο ΥΠΑΑΤ όσο και στον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, ενώ έχουν ήδη προηγηθεί συναντήσεις με κτηνοτρόφους βοοειδών ελευθέρας βοσκής στην περιοχή Φερών, που βρίσκεται πολύ κοντά στην παρέβρια περιοχή.
Προς το παρόν και με δική τους επίβλεψη έχουν ληφθεί μέτρα στα Τελωνεία με την τοποθέτηση τάπητα απολύμανσης , με την καθημερινή τοποθέτηση φαρμάκου στην απολυμαντική τάφρο, με προοπτική να λειτουργούν σε μόνιμη βάση και με νερό που θα χορηγεί ο δήμος το αντίτιμο του οποίου θα καταβάλει η Περιφέρεια .
Έχει προηγηθεί ενημέρωση των αστυνομικών αρχών, των τελωνείων από τους οποίους ζητούν «να αποτρέπουν την εισαγωγή τυριών ιδιαιτέρως του μαλακού τυριού από την Τουρκία που μπορεί να μην έχει επεξεργασθεί σε ανάλογες θερμοκρασίες που καταστρέφουν τον ιό. Ο έλεγχος, όπως διευκρίνισε ο κ Φωτινιάς, θα εξαρτηθεί και από την ροή που θα υπάρχει στους εισερχόμενους πολίτες λαμβάνοντας υπόψη και την επάρκεια στο ανθρώπινο δυναμικό που θα κάνει τους απαραίτητους ελέγχους.»
Στα άμεσα αιτήματα τους προς την «Εγνατία», ζητείται να κλείσουν όλες τις περιφράξεις ώστε να μην γίνεται είσοδος αδέσποτων ζώων που μπορεί να μεταφέρουν τον ιό, ενώ με σχετικό έγγραφο από τον Σεπτέμβριο ζητείται από τους κτηνοτρόφους να μην έχουν τα κοπάδια τους κοντά σε παρέβρια μέρη αλλά μετά τον φράχτη για περισσότερη προστασία.
Αναφορικά δε με το πρόβλημα που δημιουργείται με την επάρκεια ζωοτροφών έγινε σχετική εισήγηση στο Υπουργείο με την οποία ζητείται ενίσχυση με ζωοτροφές για τους κτηνοτρόφους που θα απομακρύνουν από τα λιβάδια τα ζώα τους.
Στην πιθανότητα εισόδου του ιού στην χώρα μας από τα σύνορα του Έβρου, ο κύριος Φωτινιάς τόνισε με έμφαση ότι «θα κλάψει όλη η Ελλάδα γιατί σταματά η εξαγωγή όλων των γαλακτοκομικών προϊόντων, τυρί και άλλα προϊόντα, μέχρι να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων και αναλόγως των αποτελεσμάτων θα εξαρτηθεί η χρονική διακόρευα των απαγορευτικών μέτρων».
Εντωμεταξύ με ανάρτηση του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρει ότι :
«Από την πρώτη στιγμή της επιβεβαίωσης του κρούσματος αφθώδους πυρετού στην Τουρκία, σε μικρή απόσταση από τα ελληνικά σύνορα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κινητοποιεί άμεσα όλους τους αρμόδιους μηχανισμούς, με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματική θωράκιση της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, ζητώντας την αυστηρή και απαρέγκλιτη εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων στα μεθοριακά σημεία εισόδου των Κήπων και των Καστανιών, καθώς και στη διάβαση του Ορμενίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, στην ενισχυμένη επιτήρηση κατά μήκος της Νέας Εγνατίας Οδού, στο τμήμα μεταξύ Έβρου και Κομοτηνής, αλλά και συνολικά στην Περιφέρεια.
Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της εγχώριας κτηνοτροφικής παραγωγής.
Η συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι διαρκής. Παραμένουμε σε συνεχή συντονισμό και αυξημένη επαγρύπνηση».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
