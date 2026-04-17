Συναγερμός στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο: Οργάνωση υποστηρίζει ότι μετέφερε επικίνδυνες ουσίες με drone

Κτηνωδία στον Βόλο: Έδεσαν νεογέννητα γατάκια στην ουρά της μαμάς τους

Φιλόζωοι και Πυροσβεστική κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γάτα και τα μικρά της

Ένα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε στον Βόλο, όπου αδέσποτη γάτα εντοπίστηκε να έχει δεμένα στην ουρά της τα νεογέννητα γατάκια της.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από κατοίκους της περιοχής, όταν φιλόζωη είδε τη γάτα να κινείται πανικόβλητη. Σύμφωνα με την ίδια, η γάτα ήταν ιδιαίτερα τρομαγμένη και δεν ήταν δυνατό να προσεγγιστεί άμεσα, ενώ τα μικρά είχαν υποστεί τραυματισμούς από την τριβή στην άσφαλτο.

Η φιλόζωη επικοινώνησε αρχικά με τον δήμο, ωστόσο –όπως ανέφερε– ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα άμεσης παρέμβασης. Στη συνέχεια ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο σημείο και συνέβαλε στον απεγκλωβισμό της γάτας και των μωρών της.

«Επικοινώνησα με τον δήμο αλλά είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πήραμε την πυροσβεστική και με τη βοήθειά τους ήρθαν αμέσως και καταφέραμε να την απεγκλωβίσουμε με τα μωρά της σε άθλια κατάσταση. Ελπίζουμε να ζήσουν για να τα φροντίσουμε», δήλωσε η φιλόζωη, ζητώντας να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για την κακοποίηση του ζώου.
Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης