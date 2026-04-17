Κτηνωδία στον Βόλο: Έδεσαν νεογέννητα γατάκια στην ουρά της μαμάς τους
Φιλόζωοι και Πυροσβεστική κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γάτα και τα μικρά της
Ένα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε στον Βόλο, όπου αδέσποτη γάτα εντοπίστηκε να έχει δεμένα στην ουρά της τα νεογέννητα γατάκια της.
Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από κατοίκους της περιοχής, όταν φιλόζωη είδε τη γάτα να κινείται πανικόβλητη. Σύμφωνα με την ίδια, η γάτα ήταν ιδιαίτερα τρομαγμένη και δεν ήταν δυνατό να προσεγγιστεί άμεσα, ενώ τα μικρά είχαν υποστεί τραυματισμούς από την τριβή στην άσφαλτο.
Η φιλόζωη επικοινώνησε αρχικά με τον δήμο, ωστόσο –όπως ανέφερε– ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα άμεσης παρέμβασης. Στη συνέχεια ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο σημείο και συνέβαλε στον απεγκλωβισμό της γάτας και των μωρών της.
«Επικοινώνησα με τον δήμο αλλά είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πήραμε την πυροσβεστική και με τη βοήθειά τους ήρθαν αμέσως και καταφέραμε να την απεγκλωβίσουμε με τα μωρά της σε άθλια κατάσταση. Ελπίζουμε να ζήσουν για να τα φροντίσουμε», δήλωσε η φιλόζωη, ζητώντας να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για την κακοποίηση του ζώου.
