Λύθηκε το μυστήριο με το «υγρό τσιμέντο» στην Κυψέλη: Είναι ειδικός αφρός με χημικά, εξηγεί η εταιρεία του Μετρό
Τέλος στο μυστήριο με το υλικό που έμοιαζε με υγρό τσιμέντο και κατέκλυσε δρόμους της Κυψέλης έδωσε η Ελληνικό Μετρό Α.Ε., διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για εδαφικό πολφό που σχετίζεται με τις εργασίες διάνοιξης της Γραμμής 4 του Μετρό και όχι για διαρροή τσιμέντου.
Σύμφωνα με την εταιρεία, κατά τη διάνοιξη της σήραγγας με τη χρήση TBM (μετροπόντικα), εγχέεται ειδικός αφρός με χημικά πρόσμικτα υπό ελεγχόμενη πίεση. Ο αφρός αυτός χρησιμοποιείται για την εξισορρόπηση των εδαφικών πιέσεων και την προστασία των υπερκείμενων κατασκευών.
Στην περίπτωση της Κυψέλης, το μείγμα του εκσκαπτόμενου υλικού με τον αφρό διέφυγε μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης. Αρχικά κατέληξε στην αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου και στη συνέχεια χύθηκε στους γύρω δρόμους, προκαλώντας την εικόνα που ανησύχησε τους κατοίκους.
Αναστάτωση και διακοπή κυκλοφορίαςΤο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/04), περίπου στις 16:00, όταν κάτοικοι της περιοχής είδαν το υλικό να αναβλύζει ασταμάτητα από την αυλή του κτηρίου.
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο πολφός επεκτάθηκε στο οδόστρωμα, καλύπτοντας τμήματα δρόμων και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.
Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Σοφάδων, Σκύρου και Ευβοίας, καθώς η ποσότητα του υλικού καθιστούσε αδύνατη τη διέλευση οχημάτων. Σε ορισμένα σημεία, μάλιστα, το ύψος του πολφού ξεπέρασε τα 60 εκατοστά, καλύπτοντας ακόμη και τους τροχούς σταθμευμένων μοτοσυκλετών.
Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου προχώρησε άμεσα σε εργασίες απομάκρυνσης του υλικού και καθαρισμού της περιοχής.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό, το φαινόμενο δεν συνδέεται με κάποιο ζήτημα ασφάλειας ούτε προκαλεί μόνιμη ρύπανση.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η διάνοιξη της σήραγγας στο συγκεκριμένο τμήμα της Γραμμής 4 έχει ήδη ολοκληρωθεί, χωρίς να καταγραφεί καθίζηση ή άλλο πρόβλημα στις κατασκευές της περιοχής.
Η επίσημη εξήγηση της εταιρείας έρχεται να καθησυχάσει τους κατοίκους, μετά την έντονη ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό.
Η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό ΑΕΣχετικά με την εκροή εδαφικού πολφού σε οδούς της Κυψέλης, από την Ελληνικό Μετρό ΑΕ εκδίδεται η ακόλουθη ενημέρωση:
«Στις εργασίες εκσκαφής με TBM (μετροπόντικα) για την διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4, στο μέτωπο εκσκαφής, πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενη πίεση έγχυση αφρού αποτελούμενου από ειδικά χημικά πρόσμικτα, προκειμένου, κυρίως για λόγους ασφαλείας των υπερκείμενων κατασκευών, να εξισορροπηθεί η εδαφική πίεση. Με τον τρόπο αυτόν και χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε καθίζηση ολοκληρώθηκε ήδη η διάνοιξη της σήραγγας στο τμήμα της Γραμμής μεταξύ Κατεχάκη και Ευαγγελισμού.
Στην περιοχή της Κυψέλης, νωρίτερα σήμερα, παρατηρήθηκε η διαρροή μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης, εδαφικού πολφού, δηλαδή μείγματος του ίδιου του εκσκαπτόμενου υλικού με εγχυνόμενο υπό πίεση αφρό, που κατέληξε στην αυλή εγκαταλελειμμένου κτιρίου και στην συνέχεια σε παρακείμενες οδούς.
Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου προέβη ήδη στην απομάκρυνση του υλικού αυτού και στον καθαρισμό του χώρου. Από το γεγονός αυτό δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα ασφαλείας ή μόνιμης ρύπανσης».
