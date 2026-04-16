Κυψέλη: Παράξενη διαρροή υγρού που θυμίζει τσιμέντο από αυλή εγκαταλειμμένου σπιτιού
Το υγρό ανάβλυζε από το έδαφος, όπως διαπίστωσε κάτοικος της περιοχής - Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Στροφάδων, Ευβοίας και Σκύρου
Ένα περίεργο φαινόμενο καταγράφεται από χθες το απόγευμα στην περιοχή της Κυψέλης όπου υπάρχει διαρροή υγρού που μοιάζει πολύ με τσιμέντο στον δρόμο από την αυλή ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού.
Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τετάρτης ένας κάτοικος της περιοχής είδε να βγαίνει από την αυλόπορτα του οικοπέδου επί της οδού Στροφάδων ένα γκρι, πηχτό υγρό και άνοιξε για να δει τι συμβαίνει.
Μόλις μπήκε στην αυλή αντίκρισε το υγρό να αναβλύζει από το έδαφος και να έχει καλύψει το κράσπεδο. Η διαρροή δεν σταμάτησε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας με αποτέλεσμα το γκρι υγρό να έχει καλύψει το οδόστρωμα σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο.
Για αυτό το λόγο η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Στροφάδων, Ευβοίας και Σκύρου.
Τεχνικά συνεργεία που μετέβησαν στο σημείο παρουσία μηχανικού εξετάζουν αν το υγρό είναι αθηναϊκός σχιστόλιθος, ένα πέτρωμα που συναντάται στο υπέδαφος της Αττικής και ιδιαίτερα σε σημεία που γίνονται έργα για το Μέτρο.
