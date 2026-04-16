Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.
Λέρος: Περισσότεροι από 30 μετανάστες επιχείρησαν να επιβιβαστούν χωρίς εισιτήριο σε πλοίο της γραμμής
Λέρος: Περισσότεροι από 30 μετανάστες επιχείρησαν να επιβιβαστούν χωρίς εισιτήριο σε πλοίο της γραμμής
Στελέχη του Λιμεναρχείου του νησιού κατάφεραν να εντοπίσουν έγκαιρα τους μετανάστες και τους απομακρύνουν από το πλοίο - Τι δήλωσε ο δήμαρχος Λέρου
Αναστάτωση δημιουργήθηκε χθες (15/4) στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, στη Λέρο, όταν περισσότεροι από 30 μετανάστες επιχείρησαν να επιβιβαστούν χωρίς εισιτήριο σε πλοίο της Superfast Ferries λίγο πριν αναχωρήσει από το νησί.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του lerosnews.gr, πρόκειται για άτομα που δεν επέστρεψαν στη δομή φιλοξενίας του νησιού και κινήθηκαν προς το πλοίο, επιχειρώντας να επιβιβαστούν χωρίς να διαθέτουν τα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα και εισιτήρια.
Στελέχη του Λιμεναρχείου Λέρου κατάφεραν να εντοπίσουν έγκαιρα τους μετανάστες και τους απομακρύνουν από το πλοίο.
Το περιστατικό προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία στους επιβάτες του πλοίου, ενώ ταυτόχρονα προέκυψε καθυστέρηση στο προγραμματισμένο δρομολόγιο.
Η διοικήτρια της δομής κ. Φιλιώς Κυπριζόγλου, κινητοποίησε άμεσα το προσωπικό της δομής, ζητώντας πλήρη καταγραφή των ονομάτων που συμμετείχαν στο συμβάν προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση με στελέχη του Λιμενικού και της Αστυνομίας για να εξεταστούν τα όσα συνέβησαν και να αποτραπούν ανάλογες εικόνες στο μέλλον.
«Σεβόμαστε όλους τους μετανάστες που διαμένουν στο νησί μας κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, όμως δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να δημιουργεί εικόνες που προκαλούν αναστάτωση και πλήττουν τη Λέρο», τόνισε ο δήμαρχος της Λέρου.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του lerosnews.gr, πρόκειται για άτομα που δεν επέστρεψαν στη δομή φιλοξενίας του νησιού και κινήθηκαν προς το πλοίο, επιχειρώντας να επιβιβαστούν χωρίς να διαθέτουν τα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα και εισιτήρια.
Στελέχη του Λιμεναρχείου Λέρου κατάφεραν να εντοπίσουν έγκαιρα τους μετανάστες και τους απομακρύνουν από το πλοίο.
Το περιστατικό προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία στους επιβάτες του πλοίου, ενώ ταυτόχρονα προέκυψε καθυστέρηση στο προγραμματισμένο δρομολόγιο.
Η διοικήτρια της δομής κ. Φιλιώς Κυπριζόγλου, κινητοποίησε άμεσα το προσωπικό της δομής, ζητώντας πλήρη καταγραφή των ονομάτων που συμμετείχαν στο συμβάν προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση με στελέχη του Λιμενικού και της Αστυνομίας για να εξεταστούν τα όσα συνέβησαν και να αποτραπούν ανάλογες εικόνες στο μέλλον.
«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να δημιουργεί εικόνες που προκαλούν αναστάτωση και πλήττουν τη Λέρο»Ο δήμαρχος Λέρου, Τιμόθεος Κωττάκης, επικοινώνησε άμεσα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά στο νησί.
«Σεβόμαστε όλους τους μετανάστες που διαμένουν στο νησί μας κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, όμως δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να δημιουργεί εικόνες που προκαλούν αναστάτωση και πλήττουν τη Λέρο», τόνισε ο δήμαρχος της Λέρου.
