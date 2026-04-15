Οι πρώτες ποινές για το κύκλωμα που «έταζε» super cars σε παίκτες της Super League, ο τρόπος δράσης και οι προκαταβολές των 20.000 ευρώ
Πατέρας και γιος καταδικάστηκαν με ποινή φυλάκισης δύο ετών για διακεκριμένη υπεξαίρεση
Οι πρώτες «καμπάνες» ήχησαν για το κύκλωμα των εκτελωνιστών στην Πάτρα, το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα φέρεται να είχε στήσει ένα καλοδουλεμένο δίκτυο εξαπάτησης, με θύματα ανυποψίαστους πολίτες αλλά και πρόσωπα με οικονομική επιφάνεια.
Οι ποινέςΠατέρας και γιος, εκτελωνιστές στο επάγγελμα, καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης δύο ετών ο καθένας, μετά την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, το οποίο τους έκρινε ένοχους για διακεκριμένη υπεξαίρεση χωρίς να τους αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο κατηγορούμενοι ζητούσαν από τους πελάτες τους υψηλές προκαταβολές, της τάξεως των 20.000 ευρώ ανά περίπτωση διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα αναλάβουν την εισαγωγή πολυτελών οχημάτων από τη Γερμανία, μέσω της διαδικασίας εκτελωνισμού. Ωστόσο, τα οχήματα αυτά δεν έφταναν ποτέ στα χέρια των αγοραστών, με τα χρήματα να εξαφανίζονται.
Η πρώτη καταδίκη αφορά δύο γνωστούς επιχειρηματίες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι είχαν καταβάλει προκαταβολές για την εισαγωγή δύο πολυτελών τροχοβιλών, χωρίς ποτέ να τις παραλάβουν. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ήρθαν στο φως και άλλες περιπτώσεις, όπως εκείνη Έλληνα ιερέα στη Γερμανία, ο οποίος επίσης φέρεται να έχασε τα χρήματά του, εμπιστευόμενος τις υποσχέσεις των κατηγορουμένων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγγελίες που συνδέουν την υπόθεση με τον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, δεκάδες ποδοσφαιριστές της Super League φέρεται να πείστηκαν ότι μπορούσαν να αποκτήσουν super cars σε τιμές ευκαιρίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με «μαϊμού» συμφωνίες, ακόμη και με πλαστά συμβόλαια.
Μάλιστα, σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις, γίνεται αναφορά στο όνομα του διεθνούς ποδοσφαιριστή Κωστα Τσιμικα , το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε εν αγνοία του ως δόλωμα από τους επιτήδειους, προκειμένου να προσδώσουν αξιοπιστία στις συναλλαγές.
Όπως διευκρινίζεται, ο ίδιος δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή στην υπόθεση. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη περιπτώσεις γνωστών ποδοσφαιριστών που κατέβαλαν σημαντικά ποσά ως προκαταβολή για πολυτελή οχήματα, τα οποία ουδέποτε παρέλαβαν, ενισχύοντας την εικόνα μιας απάτης με ευρύ πεδίο δράσης.Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών στους κατηγορουμένους, διατάσσοντας την έκτιση τριών μηνών για τον καθένα, ενώ παράλληλα χορηγήθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.
Η υπόθεση, ωστόσο, φαίνεται πως έχει ακόμη δρόμο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι επίκεινται και άλλες ποινικές δίκες, καθώς ο αριθμός των καταγγελιών αυξάνεται συνεχώς, με το κύκλωμα να φέρεται ότι είχε απλώσει τα πλοκάμια του πολύ πέρα από τα όρια της Πάτρας, αγγίζοντας ακόμη και τον χώρο της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ το λιμάνι της ΠάτραςΤην ίδια ώρα, οι πρόσφατες αποκαλύψεις για εκτεταμένους ελέγχους της ΑΑΔΕ σε πολυτελή οχήματα με ξένες πινακίδες έρχονται να φωτίσουν ακόμη μία πτυχή της υπόθεσης. Στο πλαίσιο της ευρείας επιχείρησης, κατά την οποία δεσμεύτηκαν συνολικά 229 πολυτελή αυτοκίνητα σε όλη τη χώρα, διαπιστώθηκε ότι μέρος αυτών εντοπίστηκε και στο λιμάνι της Πάτρας, κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού, όπου και καταγράφηκαν σοβαρές παραβάσεις.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Πελοπόννησος», αριθμός κατασχέσεων, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Πάτρας, το οποίο αποτελεί κομβικό πέρασμα για την είσοδο πολυτελών οχημάτων στη χώρα και βρίσκεται διαρκώς στο μικροσκόπιο των Αρχών. Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που αποκαλύπτονται εκεί υποθέσεις παράνομης εισαγωγής αυτοκινήτων, ακόμη και κλεμμένων από το εξωτερικό.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στο ίδιο αυτό λιμάνι δραστηριοποιούνταν επί σειρά ετών και οι δύο εκτελωνιστές που καταδικάστηκαν, γεγονός που ενισχύει τη σύνδεση των ελέγχων με την υπόθεση της απάτης.
Το ίδιο «μοντέλο» εισαγωγής πολυτελών αυτοκινήτων από το εξωτερικό φαίνεται να αξιοποιήθηκε για την προσέγγιση πελατών μεταξύ αυτών και ποδοσφαιριστών της Super League οι οποίοι πείθονταν ότι μπορούσαν να αποκτήσουν super cars σε τιμές ευκαιρίας, πριν τελικά βρεθούν αντιμέτωποι με ανύπαρκτα οχήματα και σημαντικές οικονομικές απώλειες.
