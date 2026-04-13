Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Μυτιλήνη

Αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέθεσε ο οδηγός του απορριματοφόρου

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/04) στην πόλη της Μυτιλήνης, όταν δίκυκλο προσέκρουσε σε απορριμματοφόρο που έκανε αποκομιδή απορριμμάτων με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του δικύκλου.

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 4:00 το πρωί, κοντά στο Γήπεδο Μυτιλήνης, οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου το οποίο εκείνη την ώρα εκτελούσε προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων.

Σύμφωνα με το lesvosnews.net το θύμα είναι νεαρής ηλικίας αλλοδαπός.  Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το πώς συνέβη το περιστατικό, συλλέγοντας στοιχεία από το σημείο και μαρτυρίες.

Παράλληλα, ο οδηγός του απορριμματοφόρου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας, κατέθεσε για το συμβάν και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

