Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο
Αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέθεσε ο οδηγός του απορριματοφόρου
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/04) στην πόλη της Μυτιλήνης, όταν δίκυκλο προσέκρουσε σε απορριμματοφόρο που έκανε αποκομιδή απορριμμάτων με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του δικύκλου.
Ειδικότερα, λίγο πριν τις 4:00 το πρωί, κοντά στο Γήπεδο Μυτιλήνης, οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου το οποίο εκείνη την ώρα εκτελούσε προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων.
Σύμφωνα με το lesvosnews.net το θύμα είναι νεαρής ηλικίας αλλοδαπός. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το πώς συνέβη το περιστατικό, συλλέγοντας στοιχεία από το σημείο και μαρτυρίες.
Παράλληλα, ο οδηγός του απορριμματοφόρου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας, κατέθεσε για το συμβάν και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
