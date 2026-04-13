Αλώβητος ο οδηγός που έπεσε σε γκρεμό 70 μέτρων στην Κορινθία, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα στον Λαλιώτη – Το όχημα έκανε πολλαπλές τούμπες πριν καταλήξει σε πλαγιά

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα στον Λαλιώτη Κορινθίας, όταν οδηγός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο εξετράπη της πορείας και κατέληξε σε πλαγιά βάθους περίπου 70 μέτρων. Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τραυματισμό, σύμφωνα με το Korinthostv.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε σε πλαγιά βάθους περίπου 70 μέτρων, αφού προηγουμένως πραγματοποίησε πολλαπλές τούμπες.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο.

Παρά το ιδιαίτερα επικίνδυνο συμβάν, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί χωρίς τραυματισμό και μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου για την παροχή βοήθειας, ενώ τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

