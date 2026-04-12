Βίντεο από τροχαίο στην Αρτέμιδα: ΙΧ μπαίνει κάθετα στον δρόμο και μία μηχανή πέφτει πάνω του, εγκατέλειψε τον 18χρονο μοτοσυκλετιστή ο οδηγός
Οι Αρχές έχουν ήδη θέσει το βίντεο στο μικροσκόπιο για να ταυτοποιήσουν το όχημα και να εντοπίσουν τον ασυνείδητο οδηγό - Ο νεαρός αναβάτης της μηχανής νοσηλεύτηκε και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή τροχαίου στην Αρτεμίδα. Το περιστατικό συνέβη στη Λεωφόρο Σπάτων–Αρτέμιδος, όταν αυτοκίνητο που βγήκε από στενό έκλεισε τον δρόμο σε μοτοσικλέτα που κινούταν επί της λεωφόρου, με αποτέλεσμα η μηχανή να συγκρουστεί σφοδρά με το ΙΧ.
Ο 18χρονος αναβάτης της μηχανής εκτινάχθηκε και έπεσε οδόστρωμα, ενώ στο οπτικό υλικό που μετέδωσε ο Alpha φαίνεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου μετά το τροχαίο φεύγει από το σημείο αφήνοντας τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή αβοήθητο. Οι Αρχές έχουν ήδη θέσει το βίντεο στο μικροσκόπιο, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν το όχημα μέσα από στοιχεία όπως το χρώμα, το μοντέλο και πιθανόν τον αριθμό κυκλοφορίας.
Σημειώνεται πως ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.
Δείτε βίντεο με τη σοκαριστική σύγκρουση και την εγκατάλειψη του οδηγού
