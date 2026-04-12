Κυριακή του Πάσχα: Από τα σπιτικά σουβλίσματα μέχρι το μαζικό ψήσιμο στους δρόμους, γιορτινές εικόνες σε όλη την Ελλάδα





Τουριστική ατραξιόν για τους τουρίστες στην Αθήνα το Πάσχα







Τα αρνιά στήθηκαν σε Μοναστηράκι, Σύνταγμα και Κολωνάκι στην Αθήνα





Γυρίζουν οι σούβλες στην Θεσσαλονίκη από τα ξημερώματα

Μαγευτικό σκηνικό στη Σύμη με 3.000 κόσμο Στη Σύμη, το νησί που θυμίζει «πίνακα ζωγραφικής», το γιορτινό σκηνικό στήθηκε από νωρίς στην κεντρική πλατεία.



Όπως ανέφερε ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας στην ΕΡΤ στήθηκαν περισσότερες από 25 σούβλες για κατοίκους και επισκέπτες, με τα εδέσματα να προσφέρονται δωρεάν και το γλέντι να εξελίσσεται σε μια ανοιχτή γιορτή, με μουσική, χορό και συμμετοχή που ξεπερνά τις 3.000 παρουσίες.



Σπιτικό Πάσχα στην Πρέβεζα

Το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία στο Ναύπλιο



Ψήσιμο και στην Ηλεία

Η ατμόσφαιρα συμπληρώνεται από τις μυρωδιές της σούβλας και την κάπνα που απλώνεται στην περιοχή, συνθέτοντας την εικόνα του πασχαλινού τραπεζιού σε δημόσιο χώρο. Όσον αφορά τον καιρό, η ημέρα ξεκίνησε με συννεφιά, ωστόσο αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε ήπια επίπεδα.Στη Θεσσαλονίκη, οι σούβλες δουλεύουν ασταμάτητα από τις 3 τα ξημερώματα, με τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να ανταποκριθούν στον αυξημένο όγκο παραγγελιών.Οι κρατήσεις είχαν ξεκινήσει από νωρίς, ακόμη και από την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ τα καταστήματα λειτουργούν συνεχώς για να εξυπηρετήσουν τόσο take away όσο και γεμάτα τραπέζια.Στην Πρέβεζα, η ΕΡΤ κατέγραψε την πιο «ήσυχη» πλευρά της ημέρας, εκεί όπου το Πάσχα επιστρέφει στον πυρήνα του: ένα σπίτι, μια αυλή, τα κάρβουνα που έχουν ήδη ανάψει και μια οικογένεια που ετοιμάζει μαζί το τραπέζι.Το αρνί, το κοντοσούβλι και το κοκορέτσι παίρνουν θέση δίπλα στα κόκκινα αυγά και τα πασχαλινά εδέσματα, σε μια διαδικασία που παραμένει οικογενειακή.Στο Ναύπλιο το πρωί της Κυριακής η ατμόσφαιρα «μύριζε Πάσχα» καθώς ολόκληρη η πόλη έχει πλημμυρίσει μυρωδιές από το πατροπαράδοτο ψήσιμο του οβελία και από το λαχταριστό κοκορέτσι.Αρκετά καταστήματα εστίασης διαθέτουν το παραδοσιακό Πασχαλινό μενού, με τις σούβλες να γυρίζουν έξω από τις ταβέρνες.