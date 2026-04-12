Κυριακή του Πάσχα: Από τα σπιτικά σουβλίσματα μέχρι το μαζικό ψήσιμο στους δρόμους, γιορτινές εικόνες σε όλη την Ελλάδα
Από το Κολωνάκι και το Σύνταγμα, μέχρι την Πρέβεζα, τη Σύμη και το Ναύπλιο οι εικόνες από όλη την χώρα σήμερα είναι εορταστικές
Ολη η Ελλάδα σήμερα έχει αυτή τη γνωστή και χαρακτηριστική μυρωδιά της τσίκνας που συνοδεύει τα κάρβουνα και το ψήσιμο. Ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα οι σούβλες γυρνάνε στο αποκορύφωμα των εορτασμών των ημερών του Πάσχα, μετά την Ανάσταση.
Από νωρίς το πρωί οι φωτιές έχουν ανάψει και τα κρέατα έχουν πάρει θέση ώστε από το μεσημέρι να υπάρχουν οι γνωστοί μεζέδες πρώτα για τους ψήστες και... έπειτα για τους υπόλοιπους που συνθέτουν το πασχαλινό τραπέζι.
Στο κέντρο της Αθήνας έχει δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερο σκηνικό αφού οι δρόμοι είναι άδειοι, αλλά κυρίως τουρίστες έχουν γεμίσει τις κεντρικές πλατείες όπου υπάρχουν αρνιά σε αφθονία πάνω στους σούβλες. Μια παράδοση των καταστηματαρχών του κέντρου για τη σημερινή ημέρα. Περίπου 150 αρνιά αναμένεται να ψηθούν για τους Αθηναίους, όσο οι τουρίστες κάνουν βόλτα και... χαζεύουν τα ελληνικά έθιμα του Πάσχα.
Οι εστίες από το Μοναστηράκι μέχρι... τη Βαρυμπόμπη που φυσικά έχουν στηθεί ψησταριές, περιλαμβάνουν αρνιά, κατσίκια, κοκορέτσια, κοντοσούβλια και συκωταριές. Γεμάτα είναι φυσικά από νωρίς και τα καταστήματα εστίασης, που σύμφωνα με ιδιοκτήτες που μίλησαν στην ΕΡΤ, οι κρατήσεις έχουν αρχίσει... από τα Χριστούγεννα.
Η ατμόσφαιρα συμπληρώνεται από τις μυρωδιές της σούβλας και την κάπνα που απλώνεται στην περιοχή, συνθέτοντας την εικόνα του πασχαλινού τραπεζιού σε δημόσιο χώρο. Όσον αφορά τον καιρό, η ημέρα ξεκίνησε με συννεφιά, ωστόσο αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε ήπια επίπεδα.
Τουριστική ατραξιόν για τους τουρίστες στην Αθήνα το Πάσχα
Τα αρνιά στήθηκαν σε Μοναστηράκι, Σύνταγμα και Κολωνάκι στην Αθήνα
Γυρίζουν οι σούβλες στην Θεσσαλονίκη από τα ξημερώματαΣτη Θεσσαλονίκη, οι σούβλες δουλεύουν ασταμάτητα από τις 3 τα ξημερώματα, με τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να ανταποκριθούν στον αυξημένο όγκο παραγγελιών.
Οι κρατήσεις είχαν ξεκινήσει από νωρίς, ακόμη και από την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ τα καταστήματα λειτουργούν συνεχώς για να εξυπηρετήσουν τόσο take away όσο και γεμάτα τραπέζια.
Μαγευτικό σκηνικό στη Σύμη με 3.000 κόσμοΣτη Σύμη, το νησί που θυμίζει «πίνακα ζωγραφικής», το γιορτινό σκηνικό στήθηκε από νωρίς στην κεντρική πλατεία.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας στην ΕΡΤ στήθηκαν περισσότερες από 25 σούβλες για κατοίκους και επισκέπτες, με τα εδέσματα να προσφέρονται δωρεάν και το γλέντι να εξελίσσεται σε μια ανοιχτή γιορτή, με μουσική, χορό και συμμετοχή που ξεπερνά τις 3.000 παρουσίες.
Σπιτικό Πάσχα στην ΠρέβεζαΣτην Πρέβεζα, η ΕΡΤ κατέγραψε την πιο «ήσυχη» πλευρά της ημέρας, εκεί όπου το Πάσχα επιστρέφει στον πυρήνα του: ένα σπίτι, μια αυλή, τα κάρβουνα που έχουν ήδη ανάψει και μια οικογένεια που ετοιμάζει μαζί το τραπέζι.
Το αρνί, το κοντοσούβλι και το κοκορέτσι παίρνουν θέση δίπλα στα κόκκινα αυγά και τα πασχαλινά εδέσματα, σε μια διαδικασία που παραμένει οικογενειακή.
Το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία στο ΝαύπλιοΣτο Ναύπλιο το πρωί της Κυριακής η ατμόσφαιρα «μύριζε Πάσχα» καθώς ολόκληρη η πόλη έχει πλημμυρίσει μυρωδιές από το πατροπαράδοτο ψήσιμο του οβελία και από το λαχταριστό κοκορέτσι.
Αρκετά καταστήματα εστίασης διαθέτουν το παραδοσιακό Πασχαλινό μενού, με τις σούβλες να γυρίζουν έξω από τις ταβέρνες.
Ψήσιμο και στην Ηλεία
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
