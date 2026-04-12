Άδειασε από κατοίκους η Αθήνα την Κυριακή του Πάσχα και «παραδόθηκε» στους τουρίστες, δείτε εικόνες
Άδειασε από κατοίκους η Αθήνα την Κυριακή του Πάσχα και «παραδόθηκε» στους τουρίστες, δείτε εικόνες
Η σημερινή ημέρα βρήκε το κλεινόν άστυ σε ρυθμούς ηρεμίας, καθώς οι περισσότεροι Αθηναίοι επέλεξαν την έξοδο προς την περιφέρεια - Μόνο τουρίστες κυκλοφορούν από νωρίς στο κέντρο της πρωτεύουσας
Κυριακή του Πάσχα του Πάσχα σήμερα και το κέντρο της Αθήνας βιώνει και φέτος τη γνώριμη, αλλά πάντοτε εντυπωσιακή μεταμόρφωση.
Οι κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη για τα χωριά και τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, αφήνοντας πίσω μια πρωτεύουσα σχεδόν... αγνώριστη. Όσοι παρέμειναν στην πόλη επέλεξαν τα οικογενειακά τραπέζια στα σπίτια και απέφυγαν τις μετακινήσεις.
Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες της Τατιάνας Μπόλαρη του πρακτορείου Eurokinissi. Οι μεγάλοι οδικοί άξονες, που τις καθημερινές κατακλύζονται από οχήματα, εμφανίζουν μηδενική κίνηση.
Τη θέση των Αθηναίων «καταλαμβάνουν» οι τουρίστες, που αξιοποιούν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα ιστορικά σημεία της πόλης με μεγαλύτερη άνεση.
Δείτε εικόνες από το κέντρο της Αθηνας:
Οι κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη για τα χωριά και τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, αφήνοντας πίσω μια πρωτεύουσα σχεδόν... αγνώριστη. Όσοι παρέμειναν στην πόλη επέλεξαν τα οικογενειακά τραπέζια στα σπίτια και απέφυγαν τις μετακινήσεις.
Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες της Τατιάνας Μπόλαρη του πρακτορείου Eurokinissi. Οι μεγάλοι οδικοί άξονες, που τις καθημερινές κατακλύζονται από οχήματα, εμφανίζουν μηδενική κίνηση.
Τη θέση των Αθηναίων «καταλαμβάνουν» οι τουρίστες, που αξιοποιούν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα ιστορικά σημεία της πόλης με μεγαλύτερη άνεση.
Δείτε εικόνες από το κέντρο της Αθηνας:
