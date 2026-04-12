Μαγευτικές εικόνες στον Βροντάδο της Χίου, ο ρουκετοπόλεμος εντυπωσίασε ντόπιους και τουρίστες, δείτε βίντεο

Κατοίκοι και επαγγελματίες του Βροντάδου είχαν βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες τόσο έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση όσο και στην Εισαγγελία Χίου, προκειμένου να εκφράσουν τη στήριξή τους στους διωκόμενους ρουκετατζήδες, σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.Το ενδιαφέρον για το έθιμο παρέμεινε και φέτος τεράστιο. Επισκέπτες από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες από την Τουρκία, βρέθηκαν στον Βροντάδο για να παρακολουθήσουν από κοντά το εντυπωσιακό θέαμα, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη χρονιά ότι ο ρουκετοπόλεμος αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πασχαλινούς πόλους έλξης της Χίου.Ανάμεσα στις δύο ενορίες βρέθηκαν επίσης δημοσιογραφικές αποστολές και ειδησεογραφικά πρακτορεία από πολλές χώρες, καταγράφοντας εικόνες από μία από τις πιο ιδιαίτερες και πιο πολυσυζητημένες πασχαλινές παραδόσεις της Ελλάδας.